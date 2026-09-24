Jogo do Brasil: veja onde assistir ao amistoso da Seleção contra Austrália

Nesta sexta-feira (25), o Brasil enfrenta a Austrália, em um amistoso, a partir das 7h (horário de Brasília). O jogo acontece no estádio Queensland Country Bank, em Townsville.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GE TV (YouTube).

As Seleções

A Seleção Brasileira segue sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Mas, para a nova convocação, o treinador italiano chamou diversos jogadores jovens, com o objetivo de observar atletas que podem fazer parte do planejamento para a Copa do Mundo de 2030, que será realizada em seis países: Argentina, Paraguai, Uruguai, Espanha, Portugal e Marrocos.

Assim, entre os convocados estavam o atacante João Pedro e o lateral-direito Wesley, mas ambos foram retirados da lista após sofrerem lesões. Porém, mesmo com a presença de nomes que ainda não participaram de uma Copa do Mundo, Ancelotti manteve uma base da equipe com jogadores como Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Bruno Guimarães e Vini Jr.

Por outro lado, a Austrália, adversária do Brasil, chega ao confronto após ser eliminada pelo Egito na fase de 16 avos de final. A decisão terminou nos pênaltis. Contudo, assim como a Seleção Brasileira, o time australiano também manteve o comando técnico, com Tony Popovic à frente da equipe desde 2024.

Além disso, após o duelo desta sexta-feira, Brasil e Austrália voltam a se enfrentar na terça-feira, dia 29 de setembro, às 7h (horário de Brasília). A partida será disputada no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Prováveis escalações

Austrália : Izzo; Herrington, Souttar, Circati e Behich; Metcalfe, O’Neill, Irankunda, Irvine e Adams; Yengi.

: Izzo; Herrington, Souttar, Circati e Behich; Metcalfe, O’Neill, Irankunda, Irvine e Adams; Yengi. Brasil: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Raphinha; Estevão, Vini Jr e Endrick.

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