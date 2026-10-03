Jogo dos Campeões é adiado pela chuva, mas fãs poderão encontrar craques em Cachoeiro

O Jogo dos Campeões, que seria realizado neste sábado (3), no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, foi adiado por causa da chuva. Apesar do cancelamento da partida, os fãs que foram ao local ainda terão a oportunidade de encontrar e tirar fotos com craques que fizeram história no futebol brasileiro.

Os ídolos permanecem no campo e estão disponíveis para atender o público presente no estádio.

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A organização informou que o ingresso adquirido para o jogo deste sábado continuará válido para a próxima partida, que terá a nova data divulgada posteriormente.

Quem preferir ser ressarcido pelo valor do ingresso deve entrar em contato pelo telefone (28) 99985-1368.

A partida estava marcada para as 17h30 e reuniria grandes nomes do futebol brasileiro e ex-jogadores que fizeram história com a camisa do Estrela do Norte.

A nova data e o horário do Jogo dos Campeões em Cachoeiro serão divulgados pela organização.