Jogo dos Campeões: veja a escalação que entra em campo hoje em Cachoeiro

É dia de futebol em Cachoeiro de Itapemirim! Grandes nomes que fizeram história no futebol brasileiro entram em campo neste sábado (3), às 17h30, para o Jogo dos Campeões, no Estádio Sumaré, campo do Estrela do Norte.

A partida beneficente vai colocar frente a frente a Seleção dos Campeões, formada por ex-jogadores consagrados, e uma seleção com atletas que já defenderam o Estrela do Norte, atual campeão da Série B do Campeonato Capixaba.

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Veja quem joga hoje

A Seleção dos Campeões reúne ídolos de diferentes clubes e promete levar torcedores de várias gerações ao Estádio Sumaré.

Entre os nomes confirmados estão Dejan Petkovic, Obina, Ronaldo Angelim e Zé Roberto, que fizeram história com a camisa do Flamengo.

O Vasco também estará representado pelo ex-goleiro Carlos Germano, enquanto o Botafogo terá o ex-meia Andrezinho.

Quer saber quem estará em campo no Jogo dos Campeões? Confira abaixo a escalação das duas equipes e veja os craques que vão participar da partida em Cachoeiro.

https://www.instagram.com/p/Dd_4-ZzEU9l/?stkn=MXdlaTMyNnA3M2J0aQ%3D%3D

Futebol e solidariedade

O Jogo dos Campeões é realizado pelas marcas Café Campeão e Realize Viagens em parceria com a Rochativa Responsabilidade Social. O evento tem caráter beneficente e vai arrecadar alimentos para ações da instituição.

O ingresso solidário custa R$ 20, com a entrega obrigatória de 1 kg de alimento não perecível na entrada do estádio. Os alimentos arrecadados serão destinados integralmente à Rochativa.

Também é possível conseguir ingresso por meio da troca de embalagens do Café Flamengo. A ação teve início no Perim Center e é limitada a 1.000 ingressos.

Serviço

Jogo dos Campeões

Data: 3 de outubro, sábado

Horário: 17h30

Local: Estádio Sumaré, campo do Estrela do Norte, em Cachoeiro de Itapemirim

Partida: Seleção dos Campeões x Estrela do Norte F.C.

Ingressos: Compre seu ingresso para o Jogo dos Campeões

Mais informações: Instagram do Café Campeão