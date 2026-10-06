Jogos de hoje: 6 partidas marcam volta do Campeonato Brasileiro
A retomada terá confrontos importantes tanto na parte de cima quanto na zona de rebaixamento.
Com o fim da última Data Fifa, o Campeonato Brasileiro volta nesta quarta-feira (7) para a disputa da 29ª rodada. A retomada terá confrontos importantes tanto na parte de cima quanto na zona de rebaixamento.
Um dos destaques do primeiro dia será Cruzeiro x São Paulo, às 21h30, no Mineirão. Antes, às 19h30, o Internacional recebe o Corinthians no Beira-Rio, enquanto Botafogo e Vasco fazem clássico carioca às 20h30, no Nilton Santos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na quinta-feira (8), a briga pela liderança ganha atenção especial. O Flamengo, líder com 60 pontos, visita o Santos, às 19h30, na Vila Belmiro, enquanto o Palmeiras, segundo colocado com 57, recebe o Bahia às 21h30. A rodada ainda terá Athletico-PR x Atlético-MG, às 20h, e Fluminense x Coritiba, às 21h30, no Maracanã.
Jogos de quarta (7)
- Bragantino x Mirassol (19h30) – Premiere
- Internacional x Corinthians (19h30) – Premiere
- Remo x Grêmio (19h30) – Premiere
- Vitória x Chapecoense (20h) – Premiere
- Botafogo x Vasco (20h30) – Prime Video
- Cruzeiro x São Paulo (21h30) – sportv | Premiere | globoplay
Jogos de quinta (8)
- Santos x Flamengo (19h30) – Premiere
- Athletico-PR x Atlético-MG (20h) – Premiere
- Fluminense x Coritiba (21h30) – Globo | Premiere | Globoplay
- Palmeiras x Bahia (21h30) – sportv | Premiere | globoplay
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