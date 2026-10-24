Jungle Fight 156: veja onde assistir às finais do Fight do Milhão neste sábado

O Jungle Fight 156 movimenta o cenário do MMA brasileiro neste sábado (24 de outubro de 2026), com as finais do Fight do Milhão, disputadas no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O evento começa às 20h e reúne atletas que buscam o prêmio de R$ 500 mil destinado a cada vencedor das decisões feminina e masculina.

A programação coloca frente a frente Nágila Goku e Bianca Sattelmayer na final feminina. Já na decisão masculina, Ernane Pimenta enfrenta Fabricio Bakai. Os confrontos definem os campeões da competição e marcam o momento mais aguardado desta edição do Jungle Fight.

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Onde assistir ao vivo

Os fãs de MMA podem acompanhar por diferentes canais de transmissão. De acordo com as informações divulgadas sobre o evento, as lutas serão exibidas pelo sportv 3, pelo Combate e pela TV Globo.

A transmissão permite acompanhar as finais do Fight do Milhão, que colocam em disputa uma premiação de R$ 500 mil para cada atleta vencedor. A recomendação é consultar a programação das emissoras para confirmar os horários e a disponibilidade da exibição em cada plataforma.

Quais são as lutas finais do Fight do Milhão?

O card principal da noite tem dois confrontos decisivos, um na categoria feminina e outro na masculina.

Final feminina: Nágila Goku x Bianca Sattelmayer.

Nágila Goku x Bianca Sattelmayer. Final masculina: Ernane Pimenta x Fabricio Bakai.

Ernane Pimenta x Fabricio Bakai. Premiação: R$ 500 mil para cada vencedor.

R$ 500 mil para cada vencedor. Data: sábado, 24 de outubro de 2026.

sábado, 24 de outubro de 2026. Horário previsto: a partir das 20h.

a partir das 20h. Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

As duas finais concentram a atenção do público porque os vencedores, além de conquistarem o título da competição, garantem a premiação anunciada pela organização.

Como funciona a entrada solidária

Quem deseja acompanhar o evento presencialmente pode verificar a disponibilidade de ingressos gratuitos mediante reserva antecipada no site oficial.

A entrada solidária prevê a doação de 1 kg de alimento não perecível na chegada ao ginásio. A iniciativa associa a realização do evento esportivo à arrecadação de alimentos para campanhas sociais.

Como a entrada depende das condições estabelecidas pela organização e da disponibilidade de lugares, é importante consultar os canais oficiais antes de se deslocar até o Ginásio do Ibirapuera.

Fight do Milhão reúne duas decisões importantes do MMA

O Jungle Fight é uma das competições brasileiras dedicadas às artes marciais mistas (MMA). Nesta edição, o Fight do Milhão ganha destaque pela premiação oferecida aos vencedores das finais feminina e masculina.

Com Nágila Goku enfrentando Bianca Sattelmayer e Ernane Pimenta encarando Fabricio Bakai, o evento deste sábado reúne quatro atletas em busca de um dos principais objetivos da competição: conquistar o título e levar para casa R$ 500 mil.

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