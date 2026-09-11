La Liga: veja os jogos deste sábado com Real Madrid, Athletic Club e outros duelos
Um dos destaques da rodada será o confronto entre Real Madrid e Rayo Vallecano.
A La Liga 2026/2027 terá uma rodada movimentada neste sábado (12), com quatro partidas programadas pelo Campeonato Espanhol. Os jogos envolvem equipes que brigam por posições na parte de cima da tabela e times em busca de recuperação na competição.
Um dos destaques da rodada será o confronto entre Real Madrid e Rayo Vallecano, marcado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu. A partida será válida pela quinta rodada da temporada.
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O Real Madrid entra em campo como mandante e busca mais um resultado positivo no campeonato. O Rayo Vallecano, por outro lado, tenta surpreender fora de casa diante de um dos principais clubes do futebol espanhol.
Outro duelo da rodada será entre Racing Santander e Deportivo Alavés, no Campos de Sport de El Sardinero. O Racing ocupa a 10ª posição e tenta ganhar força dentro de casa, enquanto o Alavés aparece na quinta colocação, com sete pontos em três partidas.
No Estadio El Sadar, o Osasuna recebe o Espanyol. O time da casa ocupa a sexta posição e vive um bom início sob o comando do técnico Luis Miguel Ramis. Já o Espanyol, atualmente em 12º lugar, busca maior regularidade na competição.
Também neste sábado, o Athletic Club encara o Elche no San Mamés Barria. O Athletic chega após duas vitórias consecutivas e tenta se aproximar das primeiras posições, enquanto o Elche busca sua primeira vitória na temporada e tenta reagir após um começo difícil.
A rodada promete movimentar a classificação da La Liga, com equipes buscando consolidar seus objetivos no início da temporada 2026/2027.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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