La Liga: veja os jogos deste sábado com Real Madrid, Athletic Club e outros duelos

A La Liga 2026/2027 terá uma rodada movimentada neste sábado (12), com quatro partidas programadas pelo Campeonato Espanhol. Os jogos envolvem equipes que brigam por posições na parte de cima da tabela e times em busca de recuperação na competição.

Um dos destaques da rodada será o confronto entre Real Madrid e Rayo Vallecano, marcado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu. A partida será válida pela quinta rodada da temporada.

Leia também: Rive e Estrela ficam a um empate do acesso e podem levar dois clubes do Sul à elite do Capixabão

O Real Madrid entra em campo como mandante e busca mais um resultado positivo no campeonato. O Rayo Vallecano, por outro lado, tenta surpreender fora de casa diante de um dos principais clubes do futebol espanhol.

Outro duelo da rodada será entre Racing Santander e Deportivo Alavés, no Campos de Sport de El Sardinero. O Racing ocupa a 10ª posição e tenta ganhar força dentro de casa, enquanto o Alavés aparece na quinta colocação, com sete pontos em três partidas.

No Estadio El Sadar, o Osasuna recebe o Espanyol. O time da casa ocupa a sexta posição e vive um bom início sob o comando do técnico Luis Miguel Ramis. Já o Espanyol, atualmente em 12º lugar, busca maior regularidade na competição.

Também neste sábado, o Athletic Club encara o Elche no San Mamés Barria. O Athletic chega após duas vitórias consecutivas e tenta se aproximar das primeiras posições, enquanto o Elche busca sua primeira vitória na temporada e tenta reagir após um começo difícil.

A rodada promete movimentar a classificação da La Liga, com equipes buscando consolidar seus objetivos no início da temporada 2026/2027.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui