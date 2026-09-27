NFL onde assistir Dallas Cowboys x Baltimore Ravens ao vivo no Maracanã
O duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens terá transmissão em diferentes plataformas neste domingo.
O NFL Rio Game acontece neste domingo, 27 de setembro de 2026, diretamente do Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens é o principal destaque da Semana 3 da NFL e marca um momento histórico para o futebol americano no Brasil.
A bola oval começa a voar às 17h25, pelo horário de Brasília, em uma partida que reúne duas das franquias mais conhecidas da liga norte-americana. Para quem não estará no estádio, existem diferentes alternativas para acompanhar o confronto ao vivo pela televisão e pela internet.
Onde assistir ao NFL Rio Game ao vivo
O duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens terá transmissão em diferentes plataformas neste domingo. O torcedor poderá acompanhar a partida pelo sportv, pela ge tv, pelo portal ge.globo e pelo NFL Game Pass, disponível dentro do DAZN.
Além da transmissão principal, a programação da TV Globo também terá espaço para o evento. A emissora exibirá os melhores momentos do confronto às 23h30, depois do Fantástico.
Transmissão de Cowboys x Ravens
Confira as principais opções para acompanhar o NFL Rio Game:
- Horário: 17h25
- Jogo: Dallas Cowboys x Baltimore Ravens
- Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro
- sportv: transmissão ao vivo
- ge tv: transmissão ao vivo
- ge.globo: transmissão pela internet
- NFL Game Pass: disponível no DAZN
- TV Globo: melhores momentos às 23h30
O Show do Intervalo também é uma das atrações do evento. A apresentação contará com Ricky Martin e Pedro Sampaio, ampliando a programação especial preparada para a primeira partida da NFL realizada no Maracanã.
NFL no Maracanã tem confronto entre Cowboys e Ravens
O jogo deste domingo representa um marco para a expansão da NFL no mercado brasileiro. Pela primeira vez, o Maracanã recebe uma partida oficial da liga, colocando um dos estádios mais tradicionais do futebol mundial no centro das atenções do futebol americano.
Dallas Cowboys e Baltimore Ravens chegam ao Rio para disputar uma partida válida pela Semana 3 da temporada 2026. O confronto ganhou ainda mais repercussão pela dimensão do estádio escolhido e pela expectativa em torno da presença dos torcedores brasileiros.
Para quem pretende assistir de casa, a recomendação é ficar atento ao horário de início da transmissão. A partida está marcada para 17h25, mas as programações podem começar antes para apresentar informações sobre os times, o estádio e a preparação para o confronto.
Como assistir pela internet
Quem prefere acompanhar o NFL Rio Game pelo celular, computador ou Smart TV terá opções digitais. O ge.globo disponibiliza a transmissão do evento, enquanto o NFL Game Pass, dentro do DAZN, também é uma alternativa para acompanhar a partida.
Assim, o torcedor que não possui acesso aos canais esportivos tradicionais pode recorrer às plataformas digitais disponíveis para o confronto.
Que horas começa Cowboys x Ravens hoje?
O NFL Rio Game começa às 17h25 deste domingo, 27 de setembro, no horário de Brasília.
A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, e integra a programação da Semana 3 da temporada da NFL.
Guia rápido para não perder o jogo
- Data: domingo, 27 de setembro de 2026
- Horário: 17h25
- Local: Maracanã
- Mandante: Dallas Cowboys
- Adversário: Baltimore Ravens
- Competição: NFL – Semana 3
- Transmissão: sportv, ge tv, ge.globo e NFL Game Pass no DAZN
Semana 3 da NFL tem rodada movimentada
O NFL Rio Game não é a única atração deste domingo. A Semana 3 da NFL conta com uma rodada extensa, com partidas distribuídas ao longo da tarde e da noite.
Entre os confrontos programados estão San Francisco 49ers x Arizona Cardinals, Tampa Bay Buccaneers x Minnesota Vikings e New Orleans Saints x Las Vegas Raiders.
Mais tarde, às 21h20, Denver Broncos e Los Angeles Rams entram em campo pelo Sunday Night Football. O jogo terá transmissão pela ESPN, Disney+ e NFL Game Pass.
Jogos da NFL neste domingo
A rodada deste domingo reúne partidas em diferentes horários, com o duelo no Maracanã como principal atração para o público brasileiro.
Além dos confrontos da tarde, a programação termina com o Sunday Night Football entre Broncos e Rams. Dessa forma, o torcedor terá futebol americano durante praticamente todo o domingo.
TV Globo mostra os melhores momentos do NFL Rio Game
Quem não conseguir acompanhar Cowboys x Ravens ao vivo ainda terá uma alternativa na televisão aberta. A TV Globo programou a exibição dos melhores momentos do confronto às 23h30, após o Fantástico.
A emissora também participa da programação especial do evento com o Show do Intervalo, que terá apresentações de Ricky Martin e Pedro Sampaio durante a partida.
Por isso, mesmo quem não acompanhar o jogo completo poderá conferir os principais lances posteriormente na programação da Globo.
Cowboys x Ravens é o grande destaque da NFL neste domingo
A realização do NFL Rio Game transforma o domingo em uma data especial para os fãs brasileiros da modalidade. O encontro entre Cowboys e Ravens no Maracanã coloca a NFL diante de um dos maiores públicos potenciais do país e amplia a presença da liga no Brasil.
Para acompanhar a partida ao vivo, o torcedor deve ficar atento principalmente às opções do sportv, ge tv, ge.globo e NFL Game Pass no DAZN, com início marcado para 17h25.
Quem quiser acompanhar a programação pela TV aberta poderá assistir aos melhores momentos às 23h30, na TV Globo, além do Show do Intervalo durante a transmissão do evento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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