Onde assistir Palmeiras x Cruzeiro hoje
Já o Palmeiras tenta manter a pressão sobre o Flamengo na disputa pelo título nacional.
O Cruzeiro recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (18), às 20h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que disputam posições importantes na parte de cima da tabela. O Premiere transmite a partida ao vivo, pelo sistema pay-per-view.
O time mineiro chega embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, em seu último compromisso pelo Brasileirão. Com o resultado, a Raposa manteve a terceira colocação e segue dentro da zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Já o Palmeiras tenta manter a pressão sobre o Flamengo na disputa pelo título nacional. Na rodada anterior, o Verdão goleou o Remo por 6 a 1, no Nubank Parque, e permaneceu três pontos atrás do líder carioca.
Palmeiras terá desfalques contra o Cruzeiro
Para o duelo no Mineirão, o técnico Abel Ferreira enfrenta problemas na montagem da equipe. O treinador não poderá contar com Gustavo Gómez, Mauricio e Piquerez, que estão a serviço de suas seleções.
Além dos convocados, o Palmeiras também terá as ausências de Paulinho, Murilo e Jefté, que seguem fora por lesão. Os desfalques reduzem as opções do treinador em um momento importante da temporada.
Apesar das baixas, o Verdão busca um resultado positivo fora de casa para continuar na disputa pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, por sua vez, tenta aproveitar o mando de campo para consolidar sua posição entre os primeiros colocados.
Como foi o último confronto?
No primeiro turno do Brasileirão, Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1, em partida disputada no dia 16 de maio, na Arena Barueri. Arroyo e Felipe Anderson marcaram os gols do confronto.
Agora, os clubes voltam a se enfrentar em Belo Horizonte, com objetivos distintos na reta final do campeonato. Enquanto o Palmeiras busca alcançar a liderança, o Cruzeiro tenta fortalecer sua campanha na zona de classificação direta para a Libertadores.
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