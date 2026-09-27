Portugal vence Noruega, dispara na liderança e surpreende no Grupo A

A seleção de Portugal manteve o aproveitamento perfeito na UEFA Nations League 2026–27 e assumiu uma posição ainda mais confortável no Grupo A4. Neste domingo (27), os portugueses venceram a Noruega por 2 a 1, em Oslo, e chegaram aos seis pontos em duas rodadas.

O resultado confirmou o bom início da equipe comandada por Jorge Jesus, que estreou no cargo com vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales. Com duas vitórias consecutivas, Portugal abriu vantagem sobre os principais concorrentes da chave e passou a olhar para os próximos compromissos com maior tranquilidade. A própria UEFA confirma Portugal, Noruega, Dinamarca e País de Gales como integrantes do Grupo A4.

A vitória em Oslo teve peso importante para a campanha portuguesa. Além de enfrentar a Noruega fora de casa, Portugal encarou uma seleção que também havia vencido na estreia da competição. Na primeira rodada, os noruegueses derrotaram a Dinamarca por 3 a 2, com dois gols de Erling Haaland.

Dessa vez, porém, Portugal conseguiu controlar melhor o confronto e saiu do estádio norueguês com mais três pontos. João Félix e Gonçalo Ramos marcaram para os visitantes, enquanto Haaland descontou para a equipe da casa.

Com o triunfo, Portugal chegou a seis pontos e passou a ocupar a primeira colocação do grupo. A seleção portuguesa havia iniciado a competição com uma vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, também sob o comando de Jorge Jesus.

A campanha portuguesa até aqui tem os seguintes números:

2 jogos disputados ;

; 2 vitórias ;

; 6 pontos conquistados ;

; 3 gols marcados ;

; 1 gol sofrido ;

; saldo positivo de dois gols ;

; 100% de aproveitamento.

Como está a classificação do Grupo A4

Com os resultados das duas primeiras rodadas, Portugal aparece na liderança com seis pontos. Noruega e Dinamarca somam três pontos cada, enquanto País de Gales ainda não pontuou.

A Noruega começou a competição vencendo a Dinamarca por 3 a 2. Depois, perdeu para Portugal por 2 a 1. Já a Dinamarca terá a oportunidade de somar pontos diante do País de Gales na segunda rodada.

A classificação apresentada após os dois primeiros jogos de cada seleção é:

Posição Seleção Jogos Pontos Saldo 1º Portugal 2 6 +2 2º Noruega 2 3 0 3º Dinamarca 2 3 +1 4º País de Gales 2 0 -3

A composição do grupo e o calendário oficial foram divulgados pela UEFA. A fase de liga da Nations League começou em 24 de setembro e será encerrada em novembro.

Jorge Jesus começa trabalho com duas vitórias

O início de Jorge Jesus à frente da seleção portuguesa não poderia ser melhor em termos de resultados.

O treinador assumiu a equipe justamente na abertura da Nations League e estreou diante do País de Gales. Portugal venceu por 1 a 0, com gol de João Félix, resultado que garantiu os primeiros três pontos da campanha.

Na sequência, veio o desafio contra a Noruega, considerado um dos confrontos mais importantes da primeira metade da fase de grupos. A equipe portuguesa voltou a vencer e agora tem seis pontos.

O desempenho coloca Jorge Jesus em uma situação confortável neste início de trabalho. Além das duas vitórias, Portugal sofreu apenas um gol nos dois primeiros compromissos.

Portugal ainda terá quatro jogos pela frente

Apesar da liderança, a seleção portuguesa ainda não garantiu classificação ou qualquer posição definitiva. O Grupo A4 terá seis rodadas para cada equipe, e Portugal ainda enfrentará novamente Noruega, Dinamarca e País de Gales.

O calendário oficial da UEFA prevê quatro partidas para Portugal após o confronto deste domingo.

Próximo desafio será contra a Dinamarca

O próximo compromisso de Portugal será contra a Dinamarca, em Copenhague, no dia 1º de outubro. A partida está prevista para as 15h45 no horário de Brasília.

O duelo terá importância especial para os dinamarqueses, que começaram a competição com derrota para a Noruega por 3 a 2. Na sequência, a equipe enfrenta o País de Gales antes de receber Portugal.

Para os portugueses, uma nova vitória fora de casa poderá ampliar ainda mais a vantagem na liderança do grupo.

O calendário de Portugal na sequência da Nations League é:

1º de outubro: Dinamarca x Portugal, em Copenhague;

Dinamarca x Portugal, em Copenhague; 4 de outubro: Portugal x Noruega, no Porto;

Portugal x Noruega, no Porto; 14 de novembro: Portugal x Dinamarca, em Braga;

Portugal x Dinamarca, em Braga; 17 de novembro: País de Gales x Portugal, em Cardiff.

A UEFA confirma essas quatro partidas no calendário oficial da competição.

Confronto com a Noruega terá segundo capítulo em outubro

Depois da vitória em Oslo, Portugal voltará a enfrentar a Noruega poucos dias depois. O segundo duelo entre as equipes está marcado para 4 de outubro.

Desta vez, a partida será disputada em território português. O confronto está previsto para o Porto e poderá ser decisivo para definir a situação da liderança após a sequência inicial da competição.

A Noruega chegou ao duelo deste domingo embalada pela vitória sobre a Dinamarca. Por isso, o resultado obtido por Portugal fora de casa representa um ganho importante na disputa direta pelo primeiro lugar.

Portugal busca confirmar favoritismo na Nations League

Atual campeã da competição, Portugal começou a edição 2026–27 tentando repetir o desempenho de destaque apresentado em campanhas anteriores. A UEFA destaca a seleção portuguesa entre as equipes que iniciaram a nova edição com vitória.

O caminho, contudo, ainda é longo. A fase de liga terá seis partidas para cada seleção, e a posição final determinará os próximos passos da competição.

Por enquanto, Portugal tem uma vantagem importante: venceu seus dois primeiros jogos e ainda terá dois confrontos diretos contra Noruega e Dinamarca em território português.

A equipe de Jorge Jesus, portanto, começa a transformar o bom início em uma vantagem concreta na tabela. O próximo teste será justamente contra a Dinamarca, em Copenhague, onde Portugal poderá dar mais um passo para consolidar a liderança do Grupo A4.

Com seis pontos em dois jogos, Portugal é o líder do grupo e depende apenas de si para manter a primeira colocação nas próximas rodadas.

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