Real Madrid x Sevilla: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Real Madrid enfrenta o Sevilla neste domingo, 18 de outubro de 2026, às 16h (horário de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e terá transmissão para o Brasil pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.

Um dos principais destaques do confronto é a possível ausência de Vinícius Júnior. Segundo as informações divulgadas para a partida, o atacante brasileiro está suspenso, o que abre espaço para Endrick disputar uma vaga entre os titulares. Caso seja confirmado na equipe inicial, o jovem brasileiro poderá formar o setor ofensivo ao lado de Kylian Mbappé.

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O técnico José Mourinho deve apostar em uma formação com jogadores experientes e opções ofensivas para buscar a vitória diante da torcida merengue. Do outro lado, o Sevilla também terá uma baixa importante: Isaac Romero está suspenso e não poderá participar do duelo.

Onde assistir ao vivo

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar o confronto entre Real Madrid e Sevilla pelos seguintes canais e plataformas:

TV fechada: ESPN;

ESPN; Streaming: Disney+;

Disney+; Data: domingo, 18 de outubro de 2026;

domingo, 18 de outubro de 2026; Horário: 16h, de Brasília;

16h, de Brasília; Local: estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha;

estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha; Competição: Campeonato Espanhol, pela 9ª rodada.

Prováveis escalações

Real Madrid

O Real Madrid deve entrar em campo com Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Rüdiger e Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler e Jude Bellingham; Endrick e Mbappé.

Técnico: José Mourinho.

A principal novidade pode ser a presença de Endrick entre os titulares. Com Vinícius Júnior suspenso, o brasileiro surge como uma das opções para compor o ataque ao lado de Mbappé. A escalação, no entanto, depende da confirmação oficial da comissão técnica.

Sevilla

O Sevilla tem como provável formação Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas e Gabriel Suazo; Agoumé, Kochorashvili, Fofana, Fernández e González; Urre.

Desfalque: Isaac Romero, suspenso.

A equipe visitante precisará reorganizar o setor ofensivo diante da ausência de Isaac Romero. A expectativa é de um confronto exigente no Santiago Bernabéu, contra um Real Madrid que poderá contar com Mbappé e Endrick para buscar o resultado positivo.

O que esperar

O duelo coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol espanhol em uma rodada importante da competição. Jogando em casa, o Real Madrid terá a oportunidade de aproveitar o apoio da torcida e buscar pontos diante de um adversário que também tentará surpreender fora de seus domínios.

A possível titularidade de Endrick acrescenta um ingrediente especial ao confronto. O brasileiro poderá ganhar mais espaço no ataque merengue caso a ausência de Vinícius Júnior seja confirmada na formação inicial.

As escalações oficiais devem esclarecer as escolhas dos treinadores antes do apito inicial. Até lá, as formações divulgadas são apenas projeções e podem sofrer alterações.

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