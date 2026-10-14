Aqui Notícias
Esportes

Roma x Real Madrid AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

A Roma busca seu primeiro triunfo nesta edição do torneio europeu.

Na imagem, o time da Roma comemora um gol pelo campeonato
Foto: Rede Social

Roma e Real Madrid entram em campo nesta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O confronto acontece no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, com transmissão ao vivo pela TNT e HBO Max.

Segundo o GE, a partida marca o reencontro do técnico José Mourinho com a Roma. Atualmente no comando do Real Madrid, o português retorna ao estádio onde trabalhou entre 2021 e janeiro de 2024. Durante sua passagem pelo clube italiano, conquistou o título da Conference League de 2022.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Agora, Mourinho enfrenta sua antiga equipe à frente do maior vencedor da história da Champions League. O Real Madrid soma 15 títulos da competição e chega ao confronto após estrear com vitória.

Do outro lado, a Roma busca seu primeiro triunfo nesta edição do torneio europeu. Sob o comando de Gian Piero Gasperini, o time italiano empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe, na Turquia, na primeira rodada.

Pelo Campeonato Italiano, a Roma também vem de empate. A equipe ficou no 0 a 0 com o Como, fora de casa, e mantém a invencibilidade após seis rodadas da competição nacional.

O Real Madrid, por sua vez, estreou na Champions com vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Milão, no Santiago Bernabéu. No Campeonato Espanhol, o clube venceu o Villarreal por 1 a 0, com gol de Yan Diomandé.

Nesse último compromisso, Vini Jr. começou no banco de reservas, teve um gol anulado e acabou expulso. Entretanto, a punição aplicada no Campeonato Espanhol não impede o brasileiro de participar do confronto contra a Roma pela Champions League.

Prováveis escalações

  • Roma: Gollini; Mancini, Ndicka e Hermoso; Molina, de Roon, Koné e Wesley; Dybala e Soulé; Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini.
  • Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham e Vini Jr. (Diomande); Mbappé. Técnico: José Mourinho.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

Champions LeagueReal MadridRoma

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes