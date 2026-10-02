Santos x São Paulo onde assistir AO VIVO? Confira
A partida será disputada no Estádio do Morumbis, em São Paulo, e promete movimentar a rodada da competição.
São Paulo e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 20h (horário de Brasília), em clássico atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será disputada no Estádio do Morumbis, em São Paulo, e promete movimentar a rodada da competição.
O torcedor que deseja acompanhar o confronto ao vivo poderá assistir à transmissão exclusiva pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no pay-per-view. O jogo não terá transmissão na televisão aberta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O clássico paulista é importante para as pretensões das duas equipes na sequência do Brasileirão. Além da rivalidade histórica, o resultado pode influenciar a posição dos clubes na tabela de classificação.
Confira os detalhes de São Paulo x Santos:
- Jogo: São Paulo x Santos
- Data: sexta-feira, 2 de outubro de 2026
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo
- Competição: Campeonato Brasileiro 2026
- Rodada: 21ª (atrasada)
- Onde assistir: SporTV e Premiere
- TV aberta: não haverá transmissão.
O duelo coloca frente a frente dois dos principais clubes do futebol paulista, em um confronto que pode ter impacto na campanha das equipes nesta edição do Brasileirão. Além da rivalidade histórica, o resultado é importante para os objetivos de São Paulo e Santos na sequência da competição.
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