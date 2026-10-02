Aqui Notícias
Esportes

Santos x São Paulo onde assistir AO VIVO? Confira

A partida será disputada no Estádio do Morumbis, em São Paulo, e promete movimentar a rodada da competição.

Foto: reprodução

São Paulo e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 20h (horário de Brasília), em clássico atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será disputada no Estádio do Morumbis, em São Paulo, e promete movimentar a rodada da competição.

O torcedor que deseja acompanhar o confronto ao vivo poderá assistir à transmissão exclusiva pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no pay-per-view. O jogo não terá transmissão na televisão aberta.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O clássico paulista é importante para as pretensões das duas equipes na sequência do Brasileirão. Além da rivalidade histórica, o resultado pode influenciar a posição dos clubes na tabela de classificação.

Confira os detalhes de São Paulo x Santos:

  • Jogo: São Paulo x Santos
  • Data: sexta-feira, 2 de outubro de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo
  • Competição: Campeonato Brasileiro 2026
  • Rodada: 21ª (atrasada)
  • Onde assistir: SporTV e Premiere
  • TV aberta: não haverá transmissão.

O duelo coloca frente a frente dois dos principais clubes do futebol paulista, em um confronto que pode ter impacto na campanha das equipes nesta edição do Brasileirão. Além da rivalidade histórica, o resultado é importante para os objetivos de São Paulo e Santos na sequência da competição.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Esportes

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por