São Paulo encara o Botafogo de olho nos 45 pontos e no fim da má fase
A partida é válida pela 36ª rodada do Brasileirão.
Sem saber o que é vencer desde meados de outubro, o São Paulo entra em campo nesta segunda-feira, dia 23, para visitar o Botafogo no Rio de Janeiro. O time de Dorival Júnior precisa de ao menos um empate para chegar aos esperados 45 pontos, previstos por Hernán Crespo no início da temporada. A partida é válida pela 36ª rodada do Brasileirão.
O time tricolor não briga por quase nada nos compromissos que restam neste ano. A única ambição seria cruzar a linha de chegada do Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela. Segundo dados da Ufmg, a equipe não tem chances de classificação à Libertadores do ano que vem. Da mesma forma, as chances de rebaixamento são quase nulas: 0,026%.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Quando em janeiro Crespo disse que o São Paulo brigaria para se manter na Série A e que o objetivo seria chegar aos 45 pontos, o técnico argentino acabou comprando uma briga com a diretoria, culminando na sua demissão. Agora, restando três jogos para o fim, é exatamente este o patamar que o clube alcançou.
Contudo, a temporada 2026 que foi nada mais que mediana pode terminar ainda pior, caso o time não se classifique à Copa Sul-Americana, que seria visto pela torcida como prêmio de consolação. As chances são boas, de 75,9%. Porém, o risco ainda existe e os comandados de Dorival Júnior não podem se dar ao luxo de perder pontos, ainda mais diante de um rival que está com o comando fragilizado. O time não sabe o que é vencer há quatro rodadas (ganhou do Vasco por 1 a 0 em 17 de outubro).
Por falar em riscos, o Botafogo tem contas mais complicadas a se fazer. O time da Estrela Solitária atualmente está na 13ª colocação, uma degrau abaixo do São Paulo, com 42 pontos. As chances para o rebaixamento são baixas, de apenas 2,1%. Porém, a equipe não está em boa fase e recolhe os cacos após sofrer uma goleada para o Corinthians na última rodada, fato que fez o técnico Tite balançar no cargo.
Tite chegou ao Botafogo em meados de setembro e ainda não cumpriu com as expectativas. A defesa passou a sofrer, tendo tomado 15 gols em apenas sete jogos – contra só contra o Corinthians. São 57 gols sofridos no Brasileirão, uma das piores defesas ao lado do Remo. Em sete jogos no comando do time carioca, foram cinco derrotas e apenas duas vitórias.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO x SÃO PAULO
BOTAFOGO – Gabriel Batista; Ferraresi, Justino e Marçal; Vitinho, Edenílson, Danilo, Cristian Medina e Alex Telles; Matheus Martins e Tiquinho Soares. Técnico: Tite.
SÃO PAULO – Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Danielzinho, Pablo Maia e Iago; Lucas Moura, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
ÁRBITRO – Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).
DATA – 23/11
HORÁRIO – 20h
LOCAL – Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio.
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