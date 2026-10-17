São Paulo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

O Vasco enfrenta o São Paulo neste sábado (17), às 21h (horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Morumbis, na capital paulista, e terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.

A partida é importante para as duas equipes na reta final da competição. Além de buscar pontos no Brasileirão, o time carioca precisa administrar o desgaste do elenco em meio à sequência decisiva de jogos, que inclui a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors.

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Onde assistir a São Paulo x Vasco ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o clássico interestadual pelos seguintes canais:

Jogo: São Paulo x Vasco;

Data: sábado, 17 de outubro de 2026;

Horário: 21h, de Brasília;

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo;

Transmissão: SporTV e Premiere;

Competição: Campeonato Brasileiro, 31ª rodada.

Prováveis escalações de São Paulo e Vasco

O técnico Pedro Emanuel pode preservar alguns titulares do Vasco por causa do compromisso decisivo pela Copa Sul-Americana, marcado para terça-feira (20). A tendência é que a equipe tente equilibrar a disputa por pontos no Brasileirão com a necessidade de manter os jogadores em boas condições físicas para a sequência da temporada.

Como deve jogar o Vasco

A provável escalação vascaína tem Léo Jardim; Puma Rodríguez, Gabriel (ou Saldivia), Robert Renan e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê (ou Thiago Mendes) e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Brenner.

A formação poderá sofrer alterações até o início da partida, dependendo da estratégia da comissão técnica e das condições físicas dos atletas.

Provável escalação do São Paulo

O São Paulo, comandado por Dorival Júnior, deve entrar em campo com Rafael; Newton, Arboleda e Sabino; Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri.

As escalações são preliminares e podem mudar antes de a bola rolar.

Próximos jogos do Vasco

Depois de enfrentar o São Paulo, o Vasco terá uma sequência importante, com compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana.

Vasco x Boca Juniors: terça-feira (20), às 21h30, pela semifinal da Copa Sul-Americana, no Maracanã.

Vasco x Corinthians: sábado (24), às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário.

Vasco x Flamengo: quinta-feira (29), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

O confronto com o Boca Juniors será especialmente importante para o planejamento vascaíno. De acordo com as informações fornecidas, o time carioca venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Bombonera, e tentará confirmar a classificação diante de sua torcida.

Com uma agenda apertada, o duelo contra o São Paulo também representa uma oportunidade para o Vasco somar pontos antes de voltar suas atenções para a decisão continental.