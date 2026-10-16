Sport Recife x Fortaleza: onde assistir AO VIVO

Sport Recife e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro, no Recife, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo para as pretensões das duas equipes na reta final da competição, com os clubes na disputa por uma vaga na elite do futebol nacional.

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo streaming Disney+.

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Onde assistir

Jogo: Sport Recife x Fortaleza

Sport Recife x Fortaleza Data: sexta-feira, 16 de outubro de 2026

sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Ilha do Retiro, Recife (PE) Competição: Campeonato Brasileiro Série B

Campeonato Brasileiro Série B Transmissão: ESPN e Disney+

Como chegam Sport e Fortaleza

O Fortaleza chega para o confronto na quarta colocação da Série B, com 57 pontos. A equipe cearense tenta manter a boa sequência na competição e defender a invencibilidade de 14 rodadas, resultado que fortalece sua campanha na luta pelo acesso.

Do outro lado, o Sport Recife ocupa a oitava posição, com 51 pontos. O time pernambucano precisa aproveitar o mando de campo para diminuir a distância em relação aos concorrentes e continuar na briga por uma vaga nos playoffs do acesso.

A diferença de seis pontos entre as equipes aumenta a importância do confronto. Enquanto o Fortaleza busca consolidar sua posição entre os primeiros colocados, o Sport tenta se aproximar da zona de classificação.

Prováveis escalações

O Sport, comandado por Mariano Soso, deve entrar em campo com Thiago Couto; Claudinho, Habraão, Marcelo Ajul e Edson Lucas; Zé Gabriel, Patrick de Paula, Juan Alano e Carlos de Pena; Chrystian Barletta e Neto Pessoa.

O zagueiro Marcelo Benevenuto está suspenso e desfalca a equipe pernambucana.

O Fortaleza, sob o comando de Paulo Autuori, deve iniciar a partida com João Ricardo; Maílton, Lucas Gazal, Tomás Cardona e Maurício Mucuri; Rodrigo Santos, Pierre e Rodriguinho; Vitinho, Juan Cantillo e Luiz Fernando.

A equipe cearense tem dois desfalques informados: Fuentes, em recuperação de um procedimento cirúrgico, e Lucas Sasha, que trata uma lesão na panturrilha.

As escalações são prováveis e podem sofrer alterações antes do início da partida.

O que está em jogo

O duelo na Ilha do Retiro coloca frente a frente duas equipes com objetivos importantes na reta final da Série B. Para o Fortaleza, pontuar fora de casa significa defender sua posição no grupo que disputa o acesso. Para o Sport, vencer diante da torcida pode representar um passo importante para voltar à zona de classificação.

Com a disputa cada vez mais apertada, o resultado pode influenciar diretamente a situação dos clubes na tabela e as chances de alcançar a primeira divisão do futebol brasileiro.