Tabela do Brasileirão 2026: veja classificação e jogos da rodada

A tabela do Brasileirão 2026 chega à 28ª rodada com disputa aberta nas primeiras posições e mudanças importantes também na parte de baixo. Flamengo e Palmeiras aparecem separados por apenas um ponto na liderança, enquanto Athletico-PR, Bahia e Fluminense formam o grupo que tenta se aproximar da briga pelas primeiras colocações.

De acordo com a classificação atualizada antes dos jogos da 28ª rodada, o Flamengo ocupa a primeira posição, com 57 pontos em 27 partidas. O Palmeiras aparece logo atrás, com 56 pontos. Athletico-PR e Bahia somam 46 pontos cada, enquanto o Fluminense tem 45.

A diferença entre os líderes mantém a disputa pelo título em aberto. O Flamengo chega à rodada na liderança, mas o Palmeiras permanece próximo e ainda terá confronto direto contra o rival mais adiante no campeonato. A competição tem 38 rodadas, e a CBF já divulgou o calendário completo da temporada.

Classificação do Brasileirão 2026

Confira a tabela atualizada antes do início dos jogos da 28ª rodada:

Pos. Time Pts J 1º Flamengo 57 27 2º Palmeiras 56 27 3º Athletico-PR 46 27 4º Bahia 46 27 5º Fluminense 45 27 6º Cruzeiro 42 27 7º Atlético-MG 39 26 8º Coritiba 38 27 9º Red Bull Bragantino 36 26 10º Santos 35 26 11º Botafogo 35 27 12º São Paulo 33 26 13º Vitória 33 27 14º Corinthians 32 27 15º Mirassol 29 27 16º Grêmio 28 27 17º Vasco 28 26 18º Internacional 28 27 19º Remo 23 27 20º Chapecoense 17 26

Os números da classificação indicam uma diferença significativa entre as equipes que ocupam as primeiras posições e aquelas envolvidas na luta contra o rebaixamento. A tabela publicada antes da 28ª rodada coloca Vasco, Internacional, Remo e Chapecoense na zona de descenso.

Flamengo lidera com um ponto de vantagem

O Flamengo chega à 28ª rodada na liderança, com 57 pontos. A equipe tem 17 vitórias, seis empates e quatro derrotas em 27 partidas, além de saldo de 31 gols.

A campanha colocou o time carioca à frente do Palmeiras, que tem 56 pontos, 16 vitórias, oito empates e apenas três derrotas. O clube paulista possui o segundo melhor saldo da competição, com 26 gols positivos.

A diferença entre os dois primeiros colocados é de apenas um ponto. Por isso, os resultados da 28ª rodada podem alterar novamente a distância entre os líderes.

O Flamengo entra em campo no domingo, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã. Já o Palmeiras visita o Grêmio no domingo pela manhã, em Porto Alegre. Os dois jogos estão entre os principais compromissos da rodada.

Athletico-PR e Bahia disputam posição no G-4

A terceira posição também chama atenção na tabela. Athletico-PR e Bahia aparecem empatados com 46 pontos, mas o clube paranaense ocupa o terceiro lugar pelo desempenho nos critérios de classificação.

O Athletico tem 13 vitórias, sete empates e sete derrotas. O Bahia soma 12 vitórias, dez empates e cinco derrotas. O confronto entre as duas equipes está marcado justamente para a 28ª rodada, no domingo, na Arena da Baixada.

O resultado poderá mexer diretamente na composição das primeiras posições. Antes da rodada, os dois times estavam empatados em pontos, enquanto o Fluminense aparecia logo atrás, com 45.

Fluminense e Cruzeiro aparecem na sequência

O Fluminense ocupa a quinta posição, com 45 pontos. A equipe tem 12 vitórias, nove empates e seis derrotas. Logo depois está o Cruzeiro, com 42 pontos.

O Atlético-MG aparece em sétimo, com 39 pontos, mas tem uma partida a menos do que a maioria dos concorrentes. Coritiba, Bragantino e Santos completam a sequência seguinte da classificação.

Essa faixa intermediária concentra uma disputa importante por posições e vagas nas competições continentais. A distância entre alguns clubes é pequena, o que faz com que uma vitória ou uma derrota possa provocar mudanças relevantes na tabela.

Briga contra o rebaixamento

Na parte inferior, a situação também exige atenção. Vasco e Internacional estão empatados com 28 pontos, enquanto o Remo tem 23 e a Chapecoense soma 17.

O Vasco ocupa a 17ª posição e abre a zona de rebaixamento. A equipe tem 26 partidas disputadas e enfrenta o Coritiba neste sábado, em São Januário.

O Internacional está logo abaixo, em 18º, com 28 pontos. O Colorado enfrenta o São Paulo no Morumbis, também neste sábado. Já o Remo recebe o Santos no Mangueirão.

A Chapecoense aparece na última colocação, com 17 pontos em 26 jogos. O time catarinense enfrenta o Atlético-MG neste sábado, na Arena MRV.

Jogos da 28ª rodada do Brasileirão

A rodada começa neste sábado, 19 de setembro, com cinco partidas. No domingo, outros cinco jogos completam a programação.

Data Horário Jogo Estádio 19/09 16h Atlético-MG x Chapecoense Arena MRV 19/09 17h Mirassol x Botafogo Maião 19/09 18h30 Remo x Santos Mangueirão 19/09 20h30 Vasco x Coritiba São Januário 19/09 21h São Paulo x Internacional Morumbis 20/09 11h Grêmio x Palmeiras Arena do Grêmio 20/09 16h Corinthians x Fluminense Neo Química Arena 20/09 16h Vitória x Cruzeiro Barradão 20/09 18h30 Flamengo x Red Bull Bragantino Maracanã 20/09 19h30 Athletico-PR x Bahia Arena da Baixada

A programação foi divulgada pela CBF e detalhada para as rodadas 27 a 30 do campeonato. A 28ª rodada concentra jogos importantes tanto na parte de cima quanto na luta contra o rebaixamento.

O que está em jogo na 28ª rodada

Além da disputa pela liderança entre Flamengo e Palmeiras, a rodada pode provocar alterações no G-4. Athletico-PR e Bahia fazem confronto direto, enquanto o Fluminense tenta permanecer próximo dos quatro primeiros colocados.

Na outra ponta, Vasco, Internacional, Remo e Chapecoense entram em campo pressionados pela necessidade de somar pontos. Os confrontos deste sábado podem mudar a composição da zona de rebaixamento antes dos principais jogos do domingo.

A tabela do Brasileirão 2026, portanto, entra em uma fase decisiva. Com a competição se aproximando das rodadas finais, cada resultado passa a ter impacto direto nas disputas pelo título, pelas vagas internacionais e pela permanência na Série A.

A CBF já detalhou o calendário das próximas rodadas, incluindo a 29ª e a 30ª, previstas para outubro. Depois da 28ª rodada, o campeonato terá novos confrontos diretos que podem alterar novamente o cenário da classificação.

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