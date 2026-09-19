Tabela do Brasileirão 2026: veja classificação e jogos da rodada
A CBF já detalhou o calendário das próximas rodadas, incluindo a 29ª e a 30ª, previstas para outubro.
A tabela do Brasileirão 2026 chega à 28ª rodada com disputa aberta nas primeiras posições e mudanças importantes também na parte de baixo. Flamengo e Palmeiras aparecem separados por apenas um ponto na liderança, enquanto Athletico-PR, Bahia e Fluminense formam o grupo que tenta se aproximar da briga pelas primeiras colocações.
De acordo com a classificação atualizada antes dos jogos da 28ª rodada, o Flamengo ocupa a primeira posição, com 57 pontos em 27 partidas. O Palmeiras aparece logo atrás, com 56 pontos. Athletico-PR e Bahia somam 46 pontos cada, enquanto o Fluminense tem 45.
A diferença entre os líderes mantém a disputa pelo título em aberto. O Flamengo chega à rodada na liderança, mas o Palmeiras permanece próximo e ainda terá confronto direto contra o rival mais adiante no campeonato. A competição tem 38 rodadas, e a CBF já divulgou o calendário completo da temporada.
Classificação do Brasileirão 2026
Confira a tabela atualizada antes do início dos jogos da 28ª rodada:
|Pos.
|Time
|Pts
|J
|1º
|Flamengo
|57
|27
|2º
|Palmeiras
|56
|27
|3º
|Athletico-PR
|46
|27
|4º
|Bahia
|46
|27
|5º
|Fluminense
|45
|27
|6º
|Cruzeiro
|42
|27
|7º
|Atlético-MG
|39
|26
|8º
|Coritiba
|38
|27
|9º
|Red Bull Bragantino
|36
|26
|10º
|Santos
|35
|26
|11º
|Botafogo
|35
|27
|12º
|São Paulo
|33
|26
|13º
|Vitória
|33
|27
|14º
|Corinthians
|32
|27
|15º
|Mirassol
|29
|27
|16º
|Grêmio
|28
|27
|17º
|Vasco
|28
|26
|18º
|Internacional
|28
|27
|19º
|Remo
|23
|27
|20º
|Chapecoense
|17
|26
Os números da classificação indicam uma diferença significativa entre as equipes que ocupam as primeiras posições e aquelas envolvidas na luta contra o rebaixamento. A tabela publicada antes da 28ª rodada coloca Vasco, Internacional, Remo e Chapecoense na zona de descenso.
Flamengo lidera com um ponto de vantagem
O Flamengo chega à 28ª rodada na liderança, com 57 pontos. A equipe tem 17 vitórias, seis empates e quatro derrotas em 27 partidas, além de saldo de 31 gols.
A campanha colocou o time carioca à frente do Palmeiras, que tem 56 pontos, 16 vitórias, oito empates e apenas três derrotas. O clube paulista possui o segundo melhor saldo da competição, com 26 gols positivos.
A diferença entre os dois primeiros colocados é de apenas um ponto. Por isso, os resultados da 28ª rodada podem alterar novamente a distância entre os líderes.
O Flamengo entra em campo no domingo, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã. Já o Palmeiras visita o Grêmio no domingo pela manhã, em Porto Alegre. Os dois jogos estão entre os principais compromissos da rodada.
Athletico-PR e Bahia disputam posição no G-4
A terceira posição também chama atenção na tabela. Athletico-PR e Bahia aparecem empatados com 46 pontos, mas o clube paranaense ocupa o terceiro lugar pelo desempenho nos critérios de classificação.
O Athletico tem 13 vitórias, sete empates e sete derrotas. O Bahia soma 12 vitórias, dez empates e cinco derrotas. O confronto entre as duas equipes está marcado justamente para a 28ª rodada, no domingo, na Arena da Baixada.
O resultado poderá mexer diretamente na composição das primeiras posições. Antes da rodada, os dois times estavam empatados em pontos, enquanto o Fluminense aparecia logo atrás, com 45.
Fluminense e Cruzeiro aparecem na sequência
O Fluminense ocupa a quinta posição, com 45 pontos. A equipe tem 12 vitórias, nove empates e seis derrotas. Logo depois está o Cruzeiro, com 42 pontos.
O Atlético-MG aparece em sétimo, com 39 pontos, mas tem uma partida a menos do que a maioria dos concorrentes. Coritiba, Bragantino e Santos completam a sequência seguinte da classificação.
Essa faixa intermediária concentra uma disputa importante por posições e vagas nas competições continentais. A distância entre alguns clubes é pequena, o que faz com que uma vitória ou uma derrota possa provocar mudanças relevantes na tabela.
Briga contra o rebaixamento
Na parte inferior, a situação também exige atenção. Vasco e Internacional estão empatados com 28 pontos, enquanto o Remo tem 23 e a Chapecoense soma 17.
O Vasco ocupa a 17ª posição e abre a zona de rebaixamento. A equipe tem 26 partidas disputadas e enfrenta o Coritiba neste sábado, em São Januário.
O Internacional está logo abaixo, em 18º, com 28 pontos. O Colorado enfrenta o São Paulo no Morumbis, também neste sábado. Já o Remo recebe o Santos no Mangueirão.
A Chapecoense aparece na última colocação, com 17 pontos em 26 jogos. O time catarinense enfrenta o Atlético-MG neste sábado, na Arena MRV.
Jogos da 28ª rodada do Brasileirão
A rodada começa neste sábado, 19 de setembro, com cinco partidas. No domingo, outros cinco jogos completam a programação.
|Data
|Horário
|Jogo
|Estádio
|19/09
|16h
|Atlético-MG x Chapecoense
|Arena MRV
|19/09
|17h
|Mirassol x Botafogo
|Maião
|19/09
|18h30
|Remo x Santos
|Mangueirão
|19/09
|20h30
|Vasco x Coritiba
|São Januário
|19/09
|21h
|São Paulo x Internacional
|Morumbis
|20/09
|11h
|Grêmio x Palmeiras
|Arena do Grêmio
|20/09
|16h
|Corinthians x Fluminense
|Neo Química Arena
|20/09
|16h
|Vitória x Cruzeiro
|Barradão
|20/09
|18h30
|Flamengo x Red Bull Bragantino
|Maracanã
|20/09
|19h30
|Athletico-PR x Bahia
|Arena da Baixada
A programação foi divulgada pela CBF e detalhada para as rodadas 27 a 30 do campeonato. A 28ª rodada concentra jogos importantes tanto na parte de cima quanto na luta contra o rebaixamento.
O que está em jogo na 28ª rodada
Além da disputa pela liderança entre Flamengo e Palmeiras, a rodada pode provocar alterações no G-4. Athletico-PR e Bahia fazem confronto direto, enquanto o Fluminense tenta permanecer próximo dos quatro primeiros colocados.
Na outra ponta, Vasco, Internacional, Remo e Chapecoense entram em campo pressionados pela necessidade de somar pontos. Os confrontos deste sábado podem mudar a composição da zona de rebaixamento antes dos principais jogos do domingo.
A tabela do Brasileirão 2026, portanto, entra em uma fase decisiva. Com a competição se aproximando das rodadas finais, cada resultado passa a ter impacto direto nas disputas pelo título, pelas vagas internacionais e pela permanência na Série A.
A CBF já detalhou o calendário das próximas rodadas, incluindo a 29ª e a 30ª, previstas para outubro. Depois da 28ª rodada, o campeonato terá novos confrontos diretos que podem alterar novamente o cenário da classificação.
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