Tetra do Palmeiras coloca Brasil no topo da história da Libertadores
Foi a oitava conquista consecutiva de um clube brasileiro e a sexta que fica ou com o Flamengo, ou com o alviverde.
Pela primeira vez na história, o Brasil é o maior campeão da Libertadores de forma isolada. O título do Palmeiras sobre o Estudiantes de 2026 é o 26º do País, enquanto a agora segunda colocada, Argentina, tem 25. Foi a oitava conquista consecutiva de um clube brasileiro e a sexta que fica ou com o Flamengo, ou com o alviverde.
A hegemonia dos hermanos durava nada menos do que 58 anos. A única outra nação a liderar o ranking sem empatar com ninguém havia sido o Uruguai, que tinha três em 1966, mas que foi rapidamente desbancada pela coirmã do continente. Uma temporada antes, em 1965, era empate triplo entre argentinos, uruguaios e brasileiros.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Foi justamente em uma decisão entre Palmeiras e Estudiantes que a Argentina se tornou a maior vencedora da Libertadores, em 1968. Naquele campeonato, o time alviverde comandado por Ademir da Guia, Dudu, Rinaldo e companhia perdeu para o esquadrão liderado por Juan Ramón Verón, pai de Juan Sebastián Verón, um dos ídolos de sua seleção e que bateu outro clube do País, o Cruzeiro, também pelo time de La Plata, em 2009.
Naquele ano, o país celeste alcançou a maior distância para o Brasil, com oito, número que se repetiu também em 2003. De lá para cá, os representantes do País foram diminuindo a desvantagem gradualmente, com destaque para os quatro títulos consecutivos de 2010 a 2013, mas ela voltou a aumentar em 2014 e 2015.
A arrancada só começou a partir de 2019, quando o Flamengo impediu a quinta do River Plate e iniciou uma série não somente de oito troféus brasileiros como de quase todas as finais sendo domésticas.
Daquele torneio a 2026, clubes de outro país só chegaram à decisão em duas oportunidades: o Boca Juniors, que perdeu para o Fluminense em 2023, e o próprio River Plate contra o time rubro-negro.
No último ano, Flamengo e Palmeiras, que juntos faturaram seis taças da Libertadores, fizeram a final em Lima e o Brasil, depois de 61 anos, voltou a empatar com a Argentina no ranking de campeões do maior torneio da América do Sul. E se levar em conta os vices como critério de desempate, já tomou a frente ali (20 x 13).
O País também é hegemônico na Recopa Sul-Americana, com 13 conquistas, e o alviverde a defenderá na próxima temporada, pois enfrenta o Boca Juniors, que pode fazer os hermanos empatarem, pois eles têm 12.
O único torneio que falta para O Brasil dominar todos ainda em disputa no continente é a Copa Sul-Americana, mas essa levará um pouco mais tempo. Das 25 edições da competição, 12 ficaram com argentinos, quase a metade – incluindo a última, em que o Atlético-MG perdeu para o Boca Juniors.
VEJA A LISTA COM TODOS OS CAMPEÕES DA LIBERTADORES
- Independiente: 7 (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984).
- Boca Juniors: 6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007).
- Peñarol: 5 (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987).
- Palmeiras: 4 (1999, 2020, 2021 e 2026).
- Flamengo: 4 (1981, 2019, 2022 e 2025).
- River Plate: 4 (1986, 1996, 2015 e 2018).
- Estudiantes: 4 (1968, 1969, 1970 e 2009).
- Grêmio: 3 (1983, 1995 e 2017).
- Santos: 3 (1962, 1963 e 2011).
- São Paulo: 3 (1992, 1993 e 2005).
- Olimpia: 3 (1979, 1990 e 2002).
- Nacional: 3 (1971, 1980 e 1988).
- Atlético Nacional: 2 (1989 e 2016).
- Internacional: 2 (2006 e 2010).
- Cruzeiro: 2 (1976 e 1997).
- Botafogo: 1 (2024).
- Fluminense: 1 (2023).
- San Lorenzo: 1 (2014).
- Atlético-MG: 1 (2013).
- Corinthians: 1 (2012).
- LDU: 1 (2008).
- Once Caldas: 1 (2004).
- Vasco: 1 (1998).
- Vélez Sarsfield: 1 (1994).
- Colo-Colo: 1 (1994).
- Argentinos Juniors: 1 (1985).
- Racing: 1 (1967).
VEJA QUAIS PAÍSES MAIS GANHARAM A LIBERTADORES
- Brasil: 26 títulos.
- Argentina: 25 títulos.
- Uruguai: 8 títulos.
- Paraguai: 3 títulos.
- Colômbia: 3 títulos.
- Chile: 1 título.
- Equador: 1 título.
Leia também: Palmeiras conquista a Libertadores e garante vaga no Mundial de 2029
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726