Vasco cala La Bombonera, vence Boca Juniors e fica perto da final

Mesmo jogando com um a menos na reta final do segundo tempo, o Vasco suportou a pressão da temida La Bombonera, em Buenos Aires, e garantiu a vantagem mínima por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Com gol de Adson, ainda na primeira etapa, superou o Boca Juniors 1 a 0, nesta terça-feira, no jogo de ida das semifinais.

O Vasco soube jogar a partida, principalmente nos primeiros 45 minutos, segurando o ímpeto inicial dos argentinos e aproveitando suas chances com efetividade.

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Quando a parte mental parecia atrapalhar, principalmente após a expulsão de Andrés Gómez, que discutiu com a arbitragem e quase pôs tudo a perder. Com um a menos, o time carioca se organizou defensivamente e ainda contou com a sorte ao seu lado, vendo duas bolas argentinas pararem no travessão de Léo Jardim.

Com a vantagem do empate, o jogo da volta acontece na próxima terça-feira, às 21h30, inicialmente para ocorrer no Maracanã, depois de uma longa briga jurídica entre Vasco e o Consórcio Fla-Flu, que deu ao time de São Januário a liberação de usar o estádio, após uma decisão favorável na Justiça do Rio de Janeiro.

O consórcio entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando problemas de segurança e logística, especialmente pela proximidade com outros compromissos esportivos previstos para o complexo. Entre os argumentos apresentados estava a realização de uma partida de basquete entre Flamengo e Botafogo no Maracanãzinho, também no dia 20 de outubro.

Os primeiros 90 minutos da decisão começaram como esperado. O Boca Juniors pressionou no início, com uma enxurrada de bolas aéreas e buscando encurralar a defesa brasileira. O Vasco se portou bem, não se afobou com o ímpeto adversário e passou a explorar o contra-ataque. Conseguiu boas escapadas pelo lado do campo e levou perigo com Bruno Duarte, obrigando boa defesa de Álvaro Montero, na entrada da área.

Gostando do embate, o time carioca saiu na frente aos 24 minutos. Cuiabano acelerou pelo lado esquerdo, a bola sobrou para Andrés Gómez, que cruzou para Adson aparecer livre na primeira trave e testar para as redes. A vantagem trouxe mais tranquilidade para o Vasco, que manteve sua organização tática, tinha o controle da posse e neutralizava qualquer investida argentina, garantindo a vitória parcial no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Vasco seguiu se saindo bem da pressão e encaixando contragolpes, ficando próximo de ampliar com o Paulo Henrique, tirando tinta da trave. Na resposta argentina, Blanco carimbou o travessão de Léo Jardim. O lance desestabilizou o time brasileiro, que passou a ver os argentinos empilhar chances e ainda ficar com um a mais, quando Andrés Gómez perdeu a cabeça, discutiu com o árbitro e foi expulso aos 18 minutos.

Com um a mais, era natural o Boca subir o tom na pressão. Então a sorte apareceu do lado do time carioca, que viu a bola de Flores explodir no travessão. Os argentinos sentiram a falta do meia Paredes, e acumulou erros na intermediária. Das poucas vezes que o bloqueio carioca foi vazado, Léo Jardim apareceu, sem muito esforço. No último lance, com mais sorte que juízo, Puma Rodríguez evitou o empate praticamente em cima da linha, bloqueando a finalização de Valencia.

FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS-ARG 0 X 1 VASCO