Vasco x Boca Juniors: horário, onde assistir e escalações

O Vasco enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana 2026. Depois de vencer a primeira partida por 1 a 0, na Argentina, o time carioca entra em campo com a vantagem do empate para garantir a classificação à final do torneio continental.

A expectativa é de uma noite decisiva para o Cruzmaltino, que busca confirmar a vaga diante de sua torcida. Do outro lado, o Boca Juniors precisa reverter o resultado negativo da ida para continuar na disputa pelo título.

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Vasco joga pelo empate para chegar à final

No primeiro confronto, disputado na Bombonera, o Vasco venceu por 1 a 0, com gol de Adson. Com esse resultado, a equipe brasileira chega ao duelo desta terça-feira em vantagem no placar agregado.

Dessa forma, um empate garante a classificação vascaína. Caso o Boca Juniors vença por um gol de diferença, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis. Já uma vitória argentina por dois ou mais gols de vantagem elimina o Vasco e coloca os visitantes na final.

Por isso, o time comandado pela comissão técnica vascaína precisará equilibrar a estratégia entre a segurança defensiva e a busca por oportunidades de ataque. Ao mesmo tempo, o Boca deve pressionar em busca de um gol que devolva a igualdade ao confronto.

Onde assistir a Vasco x Boca Juniors ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar a partida entre Vasco e Boca Juniors ao vivo pela televisão e pela internet.

Confira os detalhes da transmissão:

Jogo: Vasco x Boca Juniors.

Vasco x Boca Juniors. Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026.

terça-feira, 20 de outubro de 2026. Horário: 21h30, de Brasília.

21h30, de Brasília. Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro.

Maracanã, no Rio de Janeiro. Competição: Copa Sul-Americana 2026.

Copa Sul-Americana 2026. Fase: semifinal, jogo de volta.

semifinal, jogo de volta. TV aberta: SBT.

SBT. Streaming: Paramount+.

A bola está prevista para rolar às 21h30. Os torcedores que pretendem acompanhar o confronto pela internet devem verificar as condições de acesso e a disponibilidade da transmissão na plataforma de streaming.

Provável escalação do Vasco contra o Boca Juniors

O Vasco deve entrar em campo com uma formação voltada para manter o equilíbrio defensivo e explorar a velocidade no ataque. A provável escalação divulgada antes da partida é a seguinte:

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Adson, Bruno Duarte e Marino Hinestroza.

Uma das dúvidas está na lateral direita. Paulo Henrique pode disputar a posição com Puma Rodríguez, dependendo de sua condição física após problemas relacionados a lesão.

Além disso, Andrés Gómez está fora do confronto por suspensão, após receber cartão vermelho no jogo de ida. A ausência reduz as opções ofensivas do treinador para a partida decisiva.

A escalação oficial deve ser confirmada pouco antes do início do confronto.

O que o Vasco precisa para avançar à final?

A situação do confronto é favorável ao clube carioca, que venceu por 1 a 0 na Argentina. Entretanto, o resultado não elimina a necessidade de atenção durante os 90 minutos.

Veja os cenários para a classificação: