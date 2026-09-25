Veja como foi o jogo da França contra a Turquia na estreia de Zidane na Liga das Nações
França vence a Turquia por 1 a 0 na estreia da Liga das Nações, com gol de Mbappé e primeiro jogo oficial de Zidane como técnico.
França venceu a Turquia por 1 a 0 nesta sexta-feira (25), em İzmit, pela primeira rodada do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA. Além dos três pontos conquistados fora de casa, a partida marcou o início oficial da trajetória de Zinédine Zidane como técnico da seleção francesa.
O duelo começou com a Turquia tentando aproveitar o apoio da torcida para pressionar a França. A equipe da casa encontrou espaços nos primeiros minutos, mas os franceses conseguiram equilibrar as ações e passaram a controlar mais a posse de bola à medida que a partida avançava.
Mbappé marca e decide para a França
O placar permaneceu zerado até o segundo tempo. Aos 54 minutos, Kylian Mbappé apareceu para marcar o gol da França e colocar a equipe visitante em vantagem.
O gol, entretanto, veio acompanhado de uma preocupação para a comissão técnica francesa. Pouco depois de balançar as redes, Mbappé sentiu dores no joelho esquerdo e deixou o gramado. A condição física do atacante passa a ser um dos principais pontos de atenção para a sequência da competição.
Sem seu capitão em campo, a França precisou administrar a vantagem. A Turquia aumentou a pressão na tentativa de encontrar o empate, mas a equipe francesa conseguiu proteger o resultado até o apito final.
Estreia de Zidane termina com vitória
O resultado também coloca um marco importante na carreira de Zidane como treinador. Ídolo do futebol francês e campeão mundial pela seleção em 1998 como jogador, ele comandou pela primeira vez a França em uma partida oficial.
A estreia aconteceu diante de uma Turquia que apresentou dificuldades à equipe francesa, principalmente nos momentos iniciais. Ainda assim, a seleção visitante encontrou uma maneira de sair de campo com os três pontos e iniciar a campanha na Liga das Nações com vitória.
Agora, a França volta suas atenções para os próximos compromissos do Grupo A1. A equipe terá pela frente novos desafios na disputa por uma vaga na fase seguinte da competição.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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