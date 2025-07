Água sanitária: ela pode ser perigosa; veja dicas de uso seguro

A água sanitária atua como desinfetante potente. No entanto, o uso incorreto coloca a saúde em risco. Crianças, idosos e animais de estimação sofrem, por vunerabilidade, assim, mais com a exposição direta. O perigo aumenta, dessa forma, quando a pessoa ingere o produto ou mistura com outras substâncias químicas.

Perigos da ingestão acidental

Ao ingerir água sanitária, o organismo reage com náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais e dificuldade para respirar. Em casos graves, surgem queimaduras internas, hemorragias e parada cardiorrespiratória. Crianças pequenas correm risco maior, pois confundem o líquido com água comum.

Riscos da mistura com outros produtos

Conforme especialistas, muitas pessoas misturam água sanitária com desinfetante, vinagre ou álcool. Essa prática libera gases tóxicos, como o cloro, que afetam diretamente o sistema respiratório. A inalação intensa causa tosse, dor no peito, falta de ar e sensação de sufocamento.

Cuidados indispensáveis no dia a dia

Use sempre luvas ao manusear a substância.

Armazene o produto longe do alcance de crianças.

Mantenha o rótulo original visível.

Nunca reutilize embalagens para outros líquidos.

Em caso de ingestão, procure imediatamente um pronto-socorro.

Quando buscar ajuda médica

Mesmo pequenas quantidades podem intoxicar. Ao menor sinal de envenenamento, acione o Samu pelo número 192 ou vá ao hospital mais próximo. Nunca provoque vômitos ou ofereça alimentos como forma de neutralizar o produto.

A água sanitária, embora útil na limpeza, exige atenção. Evite riscos. Use com segurança e oriente sua família sobre os perigos.