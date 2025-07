Marido alerta e cita sintomas de câncer raro que afetou esposa

Conforme divulgação, durante a pandemia, em maio de 2020, Kanlaya Cauli, mãe e esposa, sofreu um AVC enquanto brincava com o filho. Ela recebeu o diagnóstico de um tumor raro no ovário, que causou dois AVCs seguidos, deixando-a, dessa forma, paralisada do lado esquerdo do corpo. O diagnóstico foi carcinoma de células claras, um tipo agressivo e raro de câncer de ovário.

Sintomas do câncer de ovário raro

Antes dos AVCs, Kanlaya apresentou sintomas vagos, como:

Inchaço abdominal

Dor pélvica ou nas costas

Fadiga excessiva

Náuseas

Alterações menstruais

Necessidade frequente de urinar

Esses sinais muitas vezes são ignorados ou confundidos com outros problemas. O câncer de ovário, especialmente o carcinoma de células claras, é diagnosticado geralmente em estágios avançados, pois seus sintomas iniciais não são específicos. Mulheres com histórico de endometriose, obesidade ou ovários policísticos têm maior risco.

Após o diagnóstico, Kanlaya passou por cirurgias para remoção dos ovários e iniciou tratamento com quimioterapia. Apesar disso, ela ficou com sequelas do AVC e necessitou de apoio constante para realizar tarefas diárias.

Mudança de vida para a família

Matthew Cauli, seu marido, abandonou sua carreira para cuidar dela. Ele se tornou o cuidador integral da esposa e passou a compartilhar sua rotina nas redes sociais, o que gerou apoio financeiro e emocional. “Compartilhar nossa história foi uma forma de sobreviver e manter o contato com o mundo”, relata.