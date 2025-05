Médico revela anti-inflamatório natural melhor que gengibre e açafrão

O médico cirurgião vascular Dayan Siebra usou a sua rede social de uma forma bastante descontraída para falar sobre a importância dos cuidados com a saúde e revelou qual alimento é considerado por ele o melhor anti-inflamatório natural do mundo.

No vídeo, ele embrulha o alimento para fazer suspense enquanto justifica o porque da sua afirmação.

“Esse sim é o alimento com maior poder anti-inflamatório que existe no mundo. Esqueça isso aqui, gengibre, que já é muito bom. Esqueça isso aqui, açafrão, que já é muito bom. Esse sim, que é o alimento, que você tem em casa. Todo mundo tem em casa, é barato, é fácil de preparar e que vai melhorar tudo na sua vida”, relata Siebra.

O especialista ainda destaca que uma colher de chá desse alimento, ralado, todo dia, pode melhorar as dores nas juntas 60% mais do que o gengibre e o açafrão. Ainda reforça que o alimento é usado como remédio natural há séculos na Ásia.

“Esse alimento, melhora a circulação, ajuda a manter os vasos sanguíneos mais limpos, ajuda a melhorar a pressão arterial, melhora o teu nível de energia. Diminui dores pelo corpo, diminui riscos de doenças cardíacas, melhora o sono”, afirma.

Por fim, ele desembrulha o alimento e revela que trata-se da beterraba. Segundo o medico cirurgião vascular, ela ajuda o corpo a fabricar oxido nítrico, que ajuda a abrir a circulação. Um dos princípios ativos da beterraba é a betalaína, que tem “potente ação anti-inflamatória e antioxidante”.

