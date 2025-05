Não ignore estes 5 tipos de cefaleia!

A dor de cabeça é um problema comum, mas nem todas as cefaleias são iguais. Algumas, assim, podem indicar condições sérias que exigem atenção médica. No Brasil, 95% da população sofrerá de dor de cabeça em algum momento da vida. Globalmente, a enxaqueca afeta mais de 1 bilhão de pessoas e é a sexta doença crônica que mais incapacita, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

5 tipos de cefaleia que merecem atenção

Conforme especialistas, existem diversos tipos de cefaleia, com causas e intensidades variadas. Confira os 5 tipos mais preocupantes:

Cefaleia Tensional

É a dor de cabeça mais comum, geralmente associada a estresse ou fadiga. Nesse caso, ela é moderada e aparece como uma sensação de pressão ao redor da cabeça. Enxaqueca (Migraine)

Caracterizada por dores intensas, a enxaqueca, muita náuseas, surge com vômitos e sensibilidade à luz e ao som. Ela pode durar horas ou até dias, com episódios recorrentes. Cefaleia em Salvas (Cluster)

Extremamente dolorosa, essa cefaleia ocorre em episódios curtos, mas intensos, ao redor de um olho. Comum em homens, pode ocorrer várias vezes ao dia durante uma crise. Cefaleia Sinusal

Associada à inflamação dos seios nasais, essa dor se localiza na região do rosto, testa ou ao redor dos olhos, e é comum durante infecções respiratórias. Cefaleia Secundária

Esse tipo de dor de cabeça emerge por condições como hipertensão, problemas neurológicos ou até mesmo pelo uso excessivo de medicamentos. Ela deve ser investigada por um médico.

Quando procurar um médico

É fundamental procurar um especialista, especialmente se a dor for frequente, intensa ou persistente. De acordo com neurologistas, cada tipo de cefaleia tem suas características e tratamentos específicos. Além disso, a automedicação, especialmente com analgésicos, pode agravar o quadro e tornar a dor crônica.

Prevenção: dicas simples para evitar a cefaleia

Hábitos saudáveis podem reduzir as chances de sofrer com dores de cabeça. Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas, evitar o tabagismo e garantir um bom sono são medidas que ajudam a prevenir crises. A campanha do Dia Nacional de Combate à Cefaleia também reforça a importância de não subestimar os primeiros sinais.

Cuidando da sua saúde

Entender os diferentes tipos de cefaleia e quando procurar ajuda médica é essencial para garantir uma vida sem dores recorrentes. A prevenção, aliada ao tratamento adequado, é a chave para reduzir o impacto das cefaleias no cotidiano.