Serviços de saúde em Cachoeiro durante o Carnaval – confira tudo aqui

O Governo do Espírito Santo decretou ponto facultativo de 03 a 05 de março devido ao feriado de Carnaval. Assim, diversos serviços públicos, incluindo os da Secretaria da Saúde (Sesa), sofrerão alterações em seus atendimentos.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório, veja os serviços de saúde que funcionarão no Carnaval de Cachoeiro:

A UPA 24 horas, localizada no bairro Marbrasa, funcionará normalmente, atendendo a casos de urgência e emergência. Assim, a população pode contar com atendimento contínuo. Caso necessite de uma ambulância, basta acionar pelo telefone (28) 3155-5014, disponível a qualquer momento.

O Pronto Atendimento do Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes”, localizado no bairro Baiminas, também funcionará sem interrupção durante o feriado. Portanto, o atendimento estará disponível 24 horas, garantindo suporte para emergências e urgências. Se necessário, o telefone de contato é (28) 3518-4396.

O Pronto Atendimento de Itaoca estará aberto 24 horas, garantindo atendimento à população local em qualquer situação de urgência ou emergência. Além disso, a ambulância da unidade estará disponível, podendo ser acionada pelo telefone (28) 3539-1285.

O Pronto Atendimento Infantil (PAI), localizado no bairro Aquidaban, funcionará 24 horas para atender crianças menores de 12 anos. Assim, os pais podem contar com cuidados médicos especializados para seus filhos a qualquer hora.

O SAMU 192, serviço de Atendimento Móvel de Urgência, continuará disponível durante o feriado, oferecendo suporte médico pré-hospitalar. Em caso de emergência, esse serviço pode ser acionado, proporcionando atendimento rápido e eficiente, especialmente em situações graves.

A Santa Casa de Misericórdia continuará atendendo casos de traumas durante o Carnaval. Para urgências relacionadas a acidentes e outros traumas, a população pode entrar em contato pelo número (28) 2101-2121. A unidade estará pronta para atender emergências 24 horas por dia, garantindo suporte àqueles que necessitam de cuidados imediatos.

O Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC) atenderá casos psicossociais durante o período de Carnaval. Caso você ou alguém necessite de apoio em situações relacionadas à saúde mental, entre em contato pelo telefone (28) 3636-2300.

Para as gestantes, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis manterá o pronto atendimento durante o feriado. O hospital está preparado, principalmente, para atender situações de urgência relacionadas à gestação e parto. Gestantes podem ligar para (28) 2101-4200 para obter informações sobre o atendimento e tirar dúvidas relacionadas à saúde materno-infantil.

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, com seu setor de cardiologia, continuará atendendo casos de problemas cardíacos e AVCs durante o Carnaval. Se você ou alguém precisar de assistência em situações de emergência cardiovascular, o hospital pode ser contatado pelo número (28) 3526-6166.

Em resumo, diversas unidades de saúde em Cachoeiro de Itapemirim estarão operando durante o Carnaval, com atenção especial para urgências e situações críticas. Fique atento aos números de contato e ao tipo de atendimento disponível para garantir que você e sua família recebam o suporte necessário em qualquer emergência.

