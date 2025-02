Saúde do Papa Francisco: melhora gradual e novos exames

A saúde do Papa Francisco, de 88 anos, passa por uma recuperação gradual após sair do “estado crítico” em que se encontrava. Hoje, 27 de fevereiro, ele passará por novos exames. De acordo com informações divulgadas pelo Vaticano, ele teve uma noite tranquila e está descansando nesta manhã. Seu quadro de saúde, embora ainda monitorado, apresenta sinais de melhora.

Recuperação do Papa Francisco

Na quarta-feira (26), o boletim médico informado pelo Vaticano detalhou avanços no tratamento do Papa. Com a insuficiência renal resolvida, o pontífice apresenta um sinal positivo em sua recuperação. Desde sua internação, Francisco já está no 14º dia de hospitalização no Gemelli, em Roma, após enfrentar problemas respiratórios.No entanto, ele continua a ser cuidadosamente monitorado e novos exames médicos estão sendo realizados para garantir sua plena recuperação.

Hospitalização e cuidados médicos

Francisco foi internado há 13 dias devido a complicações respiratórias, inicialmente causadas por uma bronquite com infecção polimicrobiana, e posteriormente, diagnosticado com pneumonia bilateral. Desde então, ele tem recebido cuidados intensivos, com os médicos otimizando sua recuperação.

Acompanhamento médico e prognóstico reservado

Embora o quadro de saúde do Papa Francisco tenha apresentado melhorias, os médicos seguem mantendo um prognóstico reservado. As atualizações diárias são essenciais para avaliar sua evolução, com a equipe médica verificando, atentamente, sua condição respiratória e outros fatores críticos.

