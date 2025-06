Uso de ansiolíticos cresce entre mulheres, aponta estudo

O uso de ansiolíticos e sedativos aumentou de forma preocupante entre as mulheres. Conforme um estudo da Fiocruz, entre 2019 e 2023, o consumo desses medicamentos cresceu de 10% para 14%. Embora homens também tenham registrado aumento, a taxa feminina segue muito mais alta.

Mulheres usam mais ansiolíticos , mesmo sem diagnóstico

Mesmo sem diagnóstico médico, muitas mulheres continuam consumindo esses remédios. De acordo com a pesquisa, 9,2% delas tomaram ansiolíticos ou sedativos sem prescrição. Entre os homens, esse número foi de 4,1%. Isso demonstra uma tendência que exige atenção urgente das autoridades e da sociedade.

O que motiva esse aumento?

Vários fatores influenciam o crescimento do consumo de ansiolíticos. Entre eles, destacam-se a sobrecarga emocional, o acúmulo de funções e a pressão social. Além disso, a facilidade de acesso aos medicamentos, com ou sem receita, agrava a situação.

Quais são os riscos dos ansiolíticos?

O uso frequente, especialmente sem orientação médica, pode causar dependência, perda de memória, sonolência e até depressão. Portanto, médicos alertam: automedicar-se coloca a saúde em risco. Ao invés disso, especialistas recomendam buscar apoio psicológico e alternativas como terapia e exercícios físicos.

Como agir diante desse cenário?

Diante desse aumento, é fundamental promover campanhas de conscientização. Também é preciso ampliar o acesso à saúde mental, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade. O cuidado com a saúde emocional deve se tornar prioridade, não exceção.

Com isso, reforça-se a importância de tratar a ansiedade com acompanhamento adequado, sempre com orientação profissional.