10 alimentos que nutricionistas usam e você deveria usar também!

Se você deseja melhorar sua alimentação de forma prática e nutritiva, vale a pena apostar, principalmente, em ingredientes simples e poderosos, usados diariamente pelos nutricionistas. Esses 10 alimentos são ricos em nutrientes, de baixo custo e versáteis, funcionando, assim, bem em diversas receitas, desde saladas até lanches rápidos.

1. Abacate

O abacate é rico em gorduras boas (monoinsaturadas), essenciais para a saúde do coração e controle do apetite.

Como usar: No café da manhã com frutas, como guacamole, em cremes doces com cacau ou em torradas.

2. Batata-doce

Conforme registros, é fonte de carboidrato complexo e fibras, a batata-doce mantém a saciedade e fornece energia de forma equilibrada.

Como usar: Cozida, assada, em purês ou até em massas de pães e bolinhos saudáveis.

3. Ovo

O ovo é um dos alimentos mais completos, rico em proteína de alta qualidade e colina, sendo dessa forma, fundamental para o cérebro.

Como usar: Mexido, cozido, em omeletes, panquecas ou saladas.

4. Sementes (chia, linhaça e gergelim)

Essas sementes são ricas em ômega-3, fibras e minerais, que auxiliam, portanto, no trânsito intestinal e equilíbrio hormonal.

Como usar: Em iogurtes, vitaminas, bolos, panquecas ou como topping de saladas.

5. Feijão e leguminosas (lentilha, grão-de-bico)

Ricas em proteínas vegetais, ferro e fibras, ajudam, dessa forma, no equilíbrio alimentar e saciedade.

Como usar: Cozidos com temperos naturais, em saladas, hambúrgueres vegetais ou homus.

6. Verduras de folhas escuras (espinafre, couve, rúcula)

Essas folhas são potentes fontes de ferro, cálcio, antioxidantes e clorofila, sendo, acima de tudo, disso, essenciais para uma dieta equilibrada.

Como usar: Refogadas, em sucos verdes, saladas ou omeletes.

7. Arroz integral ou parboilizado

Mais nutritivos que o arroz branco, eles fornecem fibras e magnésio, além disso, de energia de longa duração.

Como usar: Como base de bowls, risotos ou em receitas criativas no almoço.

8. Alho e cebola

Além de darem sabor, possuem, inegavelmente, propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Como usar: Refogados, assados ou como base de temperos naturais.

9. Banana

De acordo com especialistas, a fruta é fonte de potássio, fibras e energia rápida, a banana é uma das frutas mais versáteis e rápidas de preparar.

Como usar: Pura, em bolos, panquecas, mingaus ou congelada em vitaminas.

10. Cacau em pó (100%)

Com poder antioxidante e baixo teor de açúcar, o cacau é um substituto saudável para o achocolatado.

Como usar: Em receitas doces, smoothies, mingaus e brownies funcionais.

Segredo de saúde; ingredientes simples e refeições equilibradas

Esses ingredientes são mais do que simples alimentos saudáveis — eles são acessíveis, versáteis e saborosos, sendo fundamentais nas receitas recomendadas pelos nutricionistas. O segredo está em combinar esses alimentos naturais e nutritivos de forma equilibrada.

Se você deseja melhorar sua alimentação sem complicar a cozinha, comece a incluir esses itens em sua rotina. Seu corpo (e seu paladar) agradecerão!