11 de setembro: impactos na saúde ainda afetam sobreviventes
Vinte e cinco anos após os ataques, problemas respiratórios, câncer e transtornos mentais ainda afetam pessoas expostas à poeira e à fumaça.
Vinte e cinco anos após os ataques de 11 de setembro de 2001, os efeitos sobre a saúde ainda preocupam milhares de pessoas. A queda das torres do World Trade Center lançou no ar uma mistura de poeira, fumaça e partículas provenientes dos materiais destruídos.
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Socorristas, trabalhadores, moradores e outras pessoas permaneceram expostos durante as operações de resgate, limpeza e recuperação. Com o passar dos anos, pesquisas identificaram doenças associadas à exposição. Entre elas aparecem problemas respiratórios, alguns tipos de câncer e alterações na saúde mental.
Quais problemas de saúde o 11 de setembro pode causar?
A exposição à poeira e à fumaça pode afetar principalmente o sistema respiratório. Entre os problemas identificados ao longo dos anos aparecem asma, doenças das vias respiratórias e outras alterações pulmonares.
Algumas pessoas também desenvolveram doenças mais graves. Pesquisas relacionam a exposição no local dos ataques a diferentes tipos de câncer. O período entre a exposição e o aparecimento de determinadas doenças pode durar anos. Por isso, o acompanhamento de longo prazo continua importante.
Por que a poeira do World Trade Center era perigosa?
O colapso dos edifícios liberou uma grande quantidade de partículas no ambiente. A mistura incluía materiais presentes na construção, além de componentes produzidos pela combustão e pela destruição dos prédios.
Durante os primeiros dias, trabalhadores e socorristas enfrentaram ambientes com grande concentração de poeira e fumaça. O esforço físico intenso também aumentava a respiração. Dessa forma, as pessoas podiam inalar uma quantidade maior de partículas.
Quem ficou mais exposto?
Os primeiros socorristas enfrentaram condições especialmente difíceis. Bombeiros, policiais, equipes médicas e trabalhadores da limpeza permaneceram durante longos períodos nas áreas afetadas. Moradores e outras pessoas que retornaram à região também tiveram contato com o material suspenso no ambiente. O grau de exposição variou conforme o tempo de permanência, o local e as atividades realizadas.
Os efeitos na saúde podem aparecer anos depois?
Sim. Algumas doenças relacionadas a exposições ambientais apresentam evolução lenta. Esse intervalo dificulta estabelecer uma relação imediata entre o contato com determinada substância e o surgimento de uma doença. Por isso, o acompanhamento médico ao longo dos anos ajuda a identificar alterações precocemente. Pessoas que participaram das operações de resgate, limpeza ou recuperação devem informar esse histórico aos profissionais responsáveis pelo atendimento.
A saúde mental também sofreu impactos?
Sim. O trauma provocado pelos ataques e pela exposição a uma situação extrema também afetou a saúde mental de muitas pessoas. Ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e dificuldades relacionadas ao sono aparecem entre os problemas estudados nesse grupo. O impacto psicológico pode persistir mesmo décadas depois do acontecimento. Além disso, doenças físicas crônicas podem aumentar a carga emocional e interferir na qualidade de vida.
Por que o acompanhamento continua importante?
Doenças respiratórias e alguns tipos de câncer exigem acompanhamento adequado, principalmente quando existe histórico de exposição ocupacional ou ambiental. O mesmo vale para sintomas persistentes de ansiedade, depressão ou estresse relacionados ao trauma. Tosse prolongada, falta de ar, alterações respiratórias ou mudanças persistentes na saúde devem motivar avaliação profissional. O histórico de exposição também merece ser informado durante consultas e exames.
O que o 11 de setembro ensina sobre saúde?
O episódio mostrou que os impactos de um desastre não terminam quando a emergência acaba.
Algumas consequências aparecem lentamente e exigem monitoramento durante décadas. Por isso, trabalhadores e comunidades expostas a grandes desastres precisam de acompanhamento contínuo.
Vinte e cinco anos depois, o legado do 11 de setembro ultrapassa a memória histórica. Ele também envolve pessoas que continuam convivendo com consequências físicas e emocionais daquele dia.
A experiência reforça a importância da proteção dos trabalhadores, da avaliação ambiental e do acompanhamento de saúde após grandes emergências.
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