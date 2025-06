12 de junho sem par? Namore-se: autocuidado

Nem todo mundo vive um romance no Dia dos Namorados. Ainda assim, a data pode ganhar um novo significado. Em vez de focar na ausência de um par, concentre-se em si mesmo. Você pode, sim, transformar esse momento em autocuidado, prazer e valorização pessoal. Coloque Miley Cirus, no Spotify e siga o ritmo de Flowers: “I can buy myself flowers”.

Redirecione o foco para o que te faz bem

Muitas vezes, o marketing da data gera pressão e tristeza. Para evitar isso, mude o foco. Desse modo, ao invés de pensar no que falta, valorize o que já possui. Pratique gratidão, reveja conquistas e celebre sua jornada até aqui.

Invista no autocuidado com pequenas atitudes

De acordo com especialistas, você de investir no autocuidado: pode criar rituais de bem-estar. Prepare um banho relaxante, ouça sua música favorita e cuide da sua alimentação. Assista a um filme que você ama ou leia aquele livro esquecido na estante. Mesmo gestos simples, quando feitos com intenção, elevam a autoestima.

Presenteie a si mesmo com carinho e propósito

Compre algo que deseja há tempos. Marque um encontro com amigos. Escreva uma carta para você mesmo. Use esse tempo para se reconectar com seus desejos, sonhos e metas. Afinal, quem ama a si mesmo atrai relacionamentos mais saudáveis.

Você não precisa de um relacionamento para aproveitar o Dia dos Namorados. Quando você se escolhe, tudo ao redor se transforma. Portanto, abrace esse dia com leveza, liberdade e amor-próprio.