15 anos do Banco de Perucas: participe do Dia D de Corte

No próximo mês, a Casa de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim celebrará um marco importante: os 15 anos do Banco de Perucas. Em homenagem a essa trajetória de solidariedade e cuidado, a instituição realizará, assim, o “Dia D de Corte de Cabelos” no Dia Mundial de Combate ao Câncer, em 8 de abril.

Ação solidária para o Banco de Perucas

A ação visa arrecadar cabelos para confeccionar perucas, devolvendo autoestima e dignidade às pessoas em tratamento contra o câncer. Além disso, o evento busca conscientizar a comunidade sobre a importância da doação de cabelos, um gesto simples que transforma vidas e fortalece quem enfrenta o câncer.

Como apoiar e participar

A Casa de Apoio convida, principalmente, toda a população a participar e ajudar na divulgação desta importante iniciativa. Quem quiser contribuir pode comparecer ao evento, cortar os cabelos e fazer uma doação. Toda mecha, grande ou pequena, representa um apoio valioso para quem luta diariamente pela saúde.

Saiba mais e contribua

A equipe da Casa de Apoio aos Portadores de Câncer permanece à disposição para fornecer mais informações e esclarecer dúvidas sobre o evento. Se você puder ajudar, entre em contato e obtenha todos os detalhes necessários.

Com seu apoio, a Casa de Apoio fortalecerá ainda mais essa ação solidária, proporcionando acolhimento e esperança para quem precisa. Ajude a divulgar essa causa e transforme vidas!

