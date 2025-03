HECI inova com cirurgias robóticas. Acompanhe aqui

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) dá mais um passo em direção à inovação na saúde ao lançar, nesta quinta-feira (27), 150 novas cirurgias robóticas oncológicas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A cerimônia de lançamento reunirá lideranças políticas, empresários e membros da equipe médica. Com essa ampliação, o HECI reforça, principalmente, seu compromisso com a tecnologia de ponta e com a oferta de serviços médicos de excelência, destacando-se como o único hospital fora da capital do Espírito Santo a oferecer esse tipo de procedimento.

A tecnologia de ponta no HECI

Desde a introdução da cirurgia robótica no HECI, o hospital já realizou 50 procedimentos para pacientes do SUS. Com o apoio de uma Emenda Parlamentar, agora, será possível expandir esse número. Dessa forma, a ação irá beneficiar ainda mais pessoas com o uso do Robô Versius, um sistema de última geração. A tecnologia garante maior segurança, precisão e um processo de recuperação mais rápido, fatores essenciais para o tratamento oncológico eficaz.

O Robô Versius: precisão e inovação

O Robô Versius é um equipamento inovador da empresa inglesa CMR Surgical. Sua chegada ao Brasil marca, primordialmente, um avanço significativo na medicina. Ele é um sistema robótico modular, portátil e compacto, que pode ser facilmente movido entre salas de cirurgia. Com braços articulados e pinças ultrafinas, o robô simula com precisão os movimentos do pulso humano. Isso permite realizar cirurgias minimamente invasivas, com menores índices de sangramento e dor no pós-operatório.

Benefícios da cirurgia robótica

Os procedimentos realizados com o Robô Versius têm mostrado resultados excepcionais. O cirurgião coordenador da robótica, Dr. Tiago Cypriano Dutra, destaca que, além de uma recuperação mais rápida, os pacientes experienciam menos dor e sangramento. Embora a tecnologia desempenhe um papel fundamental, ele ressalta a importância da equipe médica e de enfermagem, que mantém o atendimento humanizado durante todo o processo cirúrgico.

Referência em inovação no Espírito Santo

O HECI se consolidou como um centro de referência em inovação na saúde capixaba. O superintendente Wagner Medeiros Junior reforça que o hospital sempre teve um papel de liderança no desenvolvimento de tecnologias no setor hospitalar e que a introdução da cirurgia robótica reforça ainda mais essa posição.

Com mais de 170 unidades em operação ao redor do mundo, o Robô Versius agora está disponível para os pacientes capixabas, transformando a realidade das cirurgias no estado e trazendo benefícios diretos para a população.

