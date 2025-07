5 chás caseiros para combater a gripe: pegue as receitas

A gripe derruba. Causa febre, dor no corpo, coriza e aquela fadiga que impede até tarefas simples. Embora os medicamentos ajudem, receitas naturais também oferecem suporte importante. Por isso, preparar chá caseiro para gripe pode acelerar sua recuperação — e ainda proporcionar conforto imediato.

Conforme especialistas, chás medicinais carregam propriedades antivirais, anti-inflamatórias e antioxidantes. Além de hidratar, eles aliviam sintomas como dor de garganta e nariz entupido. Contudo, vale lembrar: essas bebidas complementam o tratamento, mas não substituem a avaliação médica, especialmente em casos graves ou persistentes.

1. Chá de limão com alho

Fortalece a imunidade e alivia, dessa forma, a dor de garganta.

2. Chá de gengibre, limão e mel

Combate inflamações e aquece, assim, a garganta.

3. Chá de canela com gengibre

Ação potente contra dores e congestão.

4. Chá de hortelã

Refrescante e descongestionante, ajudando, principalmente, na respeiração.

5. Chá de anis-estrelado com canela

Aroma incrível e poder antiviral.

Se a febre ultrapassar 39 °C, houver falta de ar ou se os sintomas não melhorarem após alguns dias, procure atendimento médico. Grupos de risco, como idosos, gestantes e crianças, devem ter atenção redobrada.

Use os chás como aliados, nunca como única solução para a gripe. Combine-os com repouso, boa alimentação e, se necessário, medicamentos indicados por um profissional.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui