5 dicas práticas para higiene do sono e descanso melhor

A higiene do sono envolve práticas saudáveis que ajudam a garantir um descanso de qualidade. Dormir bem fortalece o sistema imunológico, regula hormônios e melhora o humor. A má qualidade do sono, por outro lado, pode agravar doenças como depressão, hipertensão, obesidade e diabetes. Manter uma rotina regular, evitar telas antes de dormir e criar um ambiente tranquilo são atitudes essenciais para preservar a saúde.

Veja 5 passos simples para ter uma boa higiene do sono

1. Estabeleça rotina consistente para dormir

Defina horário regular para deitar e acordar. Assim, você regula o relógio biológico e melhora a qualidade do sono. Além disso, o cérebro associa esse horário ao descanso, facilitando o processo para adormecer.

2. Crie ambiente ideal no quarto

Mantenha o local escuro, silencioso e com temperatura amena. Por isso, use cortinas blackout, protetores auriculares ou máquinas de ruído branco. Igualmente, elimine luzes artificiais próximas da hora de dormir, pois elas bloqueiam a produção de melatonina.

3. Evite telas e estimulantes antes de dormir

Reduza o uso de celular, tablet e computador pelo menos uma hora antes de dormir. Já que a luz azul desses dispositivos prolonga o estado de alerta, prejudica a sonolência natural. Em vez disso, leia um livro ou ouça música suave. Da mesma forma, evite cafeína e álcool no final da tarde, pois eles atrapalham o ciclo de sono.

4. Pratique relaxamento para desacelerar a mente

Inclua técnicas relaxantes no fim do dia, como meditação guiada, respiração profunda ou alongamento leve. Essas práticas reduzem a tensão, facilitam a transição entre vigília e sono. Logo, você adormece com mais facilidade e dorme por mais tempo.

5. Mantenha alimentação leve e refeições regulares

Evite alimentos pesados perto da hora de dormir e prefira refeições equilibradas durante o dia. Assim, seu organismo permanece estável e não interrompe o sono para digerir. Também aumente a ingestão de água durante a manhã e moderadamente à noite, para evitar acordar para urinar.

Benefícios que transformam o seu dia

Adotar essas cinco dicas promove:

Sono mais profundo e restaurador;

Aumento da energia e foco durante o dia;

Redução de estresse e melhora do humor;

Prevenção de insônia e distúrbios do sono.

Adote esses hábitos de higiene do sono de forma gradual. Com disciplina e constância, você fortalecerá seu descanso e seu bem-estar. Que tal começar hoje.