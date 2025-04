5 exercícios essenciais para corredores melhorar performance

A corrida de rua tem se tornado uma das atividades físicas mais populares no Brasil, especialmente entre jovens adultos e aqueles em busca de saúde física e mental. De acordo com uma pesquisa da Olympikus, em parceria com a Box 1824, mais de 13 milhões de brasileiros praticam essa atividade. Porém, à medida que mais pessoas adotam a corrida em suas rotinas, surge a necessidade de cuidados que garantam uma prática segura e eficaz.

O papel do fortalecimento muscular na corrida

Embora o foco dos corredores geralmente seja o treino de corrida, é o fortalecimento muscular que garante um desempenho de alto nível e previne lesões. Exercícios de fortalecimento ajudam a aumentar a força muscular e a estabilidade do corpo, fundamentais para suportar os impactos durante a corrida e evitar problemas como dores nas articulações e lesões.

Conforme a fisioterapeuta Raquel Silvério, especialista em membros inferiores, “músculos mais fortes protegem o corpo contra lesões e melhoram a performance geral”. Ela alerta que a falta de fortalecimento pode resultar em tensões musculares, redução da mobilidade articular e aumento do risco de lesões, como tendinites e síndrome da banda iliotibial.

5 exercícios essenciais para corredores

Aqui estão cinco exercícios fundamentais para fortalecer os músculos de quem pratica corrida:

Prancha frontal

A prancha fortalece o core, essencial para manter a postura correta. Realize a prancha por 30 segundos, aumentando gradualmente o tempo conforme seu progresso. Isso evita dores nas costas e quadris. Agachamento com peso corporal

Esse exercício fortalece pernas, quadris e glúteos, fundamentais para a propulsão na corrida. Mantenha o tronco ereto e evite que os joelhos ultrapassem os pés ao agachar. Avanço (lunge)

O avanço melhora a estabilidade e o controle da postura durante a corrida. Dê um passo à frente, agache até o joelho quase tocar o chão, e retorne à posição inicial. Ponte de glúteos

A ponte de glúteos fortalece os glúteos e a região lombar, melhorando a estabilidade do quadril. Deite-se de costas, levante os quadris até formar uma linha reta com os ombros. Step-up

Subir em um banco ou caixa fortalece as coxas e os glúteos, além de simular o movimento de impulsão da corrida. Aumente a altura da plataforma conforme seu progresso.

A importância da orientação profissional

Embora muitos corredores agora usem aplicativos de treino, a orientação de um profissional qualificado é fundamental. Ouvir seu corpo e respeitar os limites é essencial para evitar lesões e garantir uma evolução segura e duradoura. Segundo Raquel Silvério, incluir exercícios de fortalecimento na rotina é a chave para uma corrida segura e eficaz.

Fortalecer o corpo com exercícios específicos é essencial para quem quer melhorar a performance na corrida e reduzir o risco de lesões. Com a orientação correta, qualquer corredor pode otimizar seus resultados e garantir longevidade na prática esportiva.