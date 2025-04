Identifique o AVC rápido e evite consequências graves

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma condição grave que exige atenção imediata. Recentemente, com a morte do papa Francisco, aos 88 anos, devido a um AVC, o alerta aconteceu. Especialistas advertem sobre a importância de reconhecer os sinais de um AVC para evitar consequências fatais.

Tipos de AVC e seus efeitos

A interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro provoca o O AVC. Há dois tipos principais: o isquêmico, causado pelo bloqueio de um vaso sanguíneo, e o hemorrágico, que ocorre quando um vaso se rompe e provoca uma hemorragia no cérebro. Este último é mais grave e pode, assim, causar danos neurológicos irreversíveis, além de resultar em morte. A falta de oxigênio no cérebro acelera, principalmente, o processo de dano, tornando a intervenção imediata essencial para salvar vidas e minimizar sequelas.

Como identificar os sintomas de um AVC?

A identificação rápida dos sinais de AVC pode ser a diferença entre a vida e a morte. Recomenda-se um método simples e eficaz para reconhecer os sintomas, usando a sigla SAMU. Veja como aplicar:

S – Sorriso: Peça para a pessoa sorrir e observe se há assimetria no rosto. A – Abraço: Solicite que ela levante os dois braços. Se um braço não subir ou descer, pode ser um sinal. M – Memória: Peça para cantar uma música. Dificuldades para lembrar ou falar corretamente podem indicar comprometimento neurológico. U – Urgência: Em caso de qualquer sintoma, é essencial procurar ajuda médica imediatamente. O tempo é muito importante.

Prevenção do AVC: como reduzir os riscos?

Prevenir um AVC é possível, especialmente quando identificamos e controlamos os fatores de risco. Hipertensão, diabetes, tabagismo e sedentarismo são os principais gatilhos. Além disso, fatores como solidão e alterações climáticas também podem influenciar negativamente a saúde cardiovascular.

Especialistas afirmam que 90% dos casos de AVC podem ser evitados com mudanças no estilo de vida, como adotar hábitos saudáveis. Controlar a pressão arterial, manter um peso saudável, evitar o consumo excessivo de álcool e parar de fumar são medidas eficazes para reduzir significativamente os riscos.

Em resumo, cada minuto conta. Dessa forma, reconhecer os sinais de AVC e agir rapidamente pode salvar vidas e prevenir danos permanentes, como perda de movimentos ou comprometimento cognitivo.