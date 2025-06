A enxaqueca é uma dor de cabeça intensa e recorrente, que pode durar de horas a dias. Ela é muitas vezes acompanhada de sintomas como náuseas; vômitos; sensibilidade à luz (fotofobia), ao som (fonofobia) e, em alguns casos, com alterações visuais conhecidas como aura. Esse tipo de dor, que geralmente é pulsátil e concentrada em um lado da cabeça, pode piorar com esforço físico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a enxaqueca é a terceira doença mais prevalente do mundo.

O que causa a enxaqueca?

Embora muitas pessoas associem a enxaqueca a alterações hormonais ou fatores genéticos, médicos alertam para outros fatores frequentemente negligenciados no cotidiano. Gatilhos silenciosos, muitas vezes imperceptíveis, podem ser responsáveis pelo aumento das crises. Abaixo, há 5 gatilhos comuns que devem ser observados:

1. Postura inadequada

Ficar com a postura errada por longos períodos pode desencadear tensões no pescoço e ombros, afetando a região cervical e provocando enxaquecas. Dor de cabeça não vem só do cérebro, mas também de disfunções musculoesqueléticas, explicam especialistas.

2. Desidratação

A falta de água afeta diretamente a circulação sanguínea e a oxigenação do cérebro, fatores que podem favorecer o aparecimento das crises. Mesmo uma leve desidratação já pode causar desequilíbrio e dor de acordo com méidcos.

3. Estímulos sensoriais excessivos

Luzes fortes, cheiros intensos e sons constantes podem ser gatilhos, principalmente para quem tem predisposição à enxaqueca. Evitar a exposição a esses estímulos pode ajudar a controlar as crises.

4. Privação de lazer e prazer

O estresse constante e a falta de momentos de lazer sobrecarregam o corpo e o sistema nervoso. A enxaqueca é uma manifestação do corpo sobrecarregado. Momentos de prazer devem ser incorporados ao tratamento”, dizem neurologistas.

5. Sono de baixa qualidade

A falta de sono reparador, seja por quantidade ou qualidade inadequadas, é um dos principais fatores de agravamento das crises. O cérebro precisa de descanso adequado para manter seu equilíbrio funcional.

Em resumo, reconhecer e evitar esses gatilhos pode reduzir significativamente a frequência das crises de enxaqueca, permitindo um controle mais eficaz da dor e melhoria na qualidade de vida.