5 sinais do corpo que indicam falta de sexo e de saúde

A falta de sexo seguro pode causar alterações no organismo, tanto físicas quanto emocionais. De acordo com especialistas, os sintomas do corpo podem surgir em apenas 30 dias para pessoas sexualmente ativas. Conheça os principais:

1. Aumento do estresse e ansiedade

Sem atividade sexual, seu corpo reduz a liberação de hormônios como ocitocina e dopamina. Desse modo, como resultado, você pode sentir mais tensão e ansiedade.

2. Queda na autoestima

A falta de prazer sexual pode gerar, assim, frustração e insegurança. Sem dopamina suficiente, sua autoconfiança tende a cair .

3. Doenças físicas

Conforme especialistas a abstinência pode enfraquecer o sistema imunológico. Isso aumenta a predisposição a viroses, infecções e até problemas cardiovasculares.

4. Mudança nos órgãos sexuais

Em homens, a falta prolongada de estímulo pode levar à atrofia peniana. Nas mulheres, a ausência de sangramento vaginal regular pode causar ressecamento e diminuição da elasticidade.

5. Jornadas irregulares e queda da libido

O corpo pode começar a se sentir mal após cerca de 30 dias sem sexo, se a pessoa costumava ter frequência de 3 vezes por semana. Já quem mantém encontros espaçados pode levar meses para notar sintomas.

Como lidar com a abstinência

Reconheça os sinais: ansiedade, irritabilidade, insegurança e infecções frequentes não surgem do nada.

Reative seu desejo: volte aos estímulos eróticos, como músicas, carícias e conversas íntimas.

Busque ajuda: se o desânimo sexual persistir, considere suporte psicológico ou terapia de casal.

Adote hábitos saudáveis: exercícios, sono regular e alimentação equilibrada favorecem hormônios como testosterona, dopamina e ocitocina.

Por que o sexo faz bem?

Libera ocitocina e dopamina, promovendo, assim, bem-estar e vínculo.

Melhora a saúde física, pois aumenta a circulação, fortalece o sistema imunológico e reduz risco de doenças .

A falta de sexo — principalmente para quem tinha rotina ativa — pode desencadear estresse, mudanças físicas e queda de libido. Reconhecer cedo esses sinais ajuda a buscar soluções e proteger sua saúde.