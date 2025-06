6 passos simples para prevenir a obesidade infantil

A obesidade infantil cresce em ritmo alarmante no Brasil e no mundo. No entanto, você pode agir cedo e evitar esse problema com atitudes simples, mas consistentes. Conforme especialistas, há seis passos que ajudam as crianças a manterem um peso saudável e uma vida equilibrada.

1. Ofereça alimentos naturais e variados

Você precisa incluir frutas, verduras, legumes, grãos e proteínas magras no prato das crianças. Além disso, evite oferecer produtos ultraprocessados, que geralmente contêm açúcar e gordura em excesso.

2. Estabeleça uma rotina de refeições

Crie horários fixos para café da manhã, almoço, lanche e jantar. Desse modo, ao organizar os horários, você evita beliscos e melhora a relação da criança com a comida, combatendo obesidade infantil.

3. Incentive a prática de atividades físicas

Inclua momentos de brincadeiras ao ar livre e esportes na rotina infantil. Assim, caminhadas, bicicleta e dança ajudam a combater o sedentarismo de forma divertida.

4. Reduza o tempo de tela

Limite o uso de celulares, tablets e TVs. Em vez disso, proponha atividades manuais, jogos e leitura para estimular o corpo e a mente, bloqueando a formação de obesidade infantil.

5. Garanta boas noites de sono

Crianças que dormem bem regulam melhor os hormônios da fome e do metabolismo. Mantenha horários e um ambiente tranquilo para dormir.

6. Dê o exemplo diariamente

As crianças observam e repetem. Por isso, adote os mesmos hábitos saudáveis que você deseja ensinar. Você consegue prevenir a obesidade infantil com atitudes simples e consistentes. Quanto antes começar, maiores serão os benefícios a longo prazo.