7 cuidados essenciais com a pele antes e após a atividade física

Praticar atividades físicas regularmente é fundamental para a saúde, pois melhora o condicionamento físico, reduz o risco de doenças e ainda beneficia a saúde mental. No entanto, também é importante cuidar da pele, tanto antes quanto após o treino, para garantir que ela aproveite todos os benefícios da atividade de forma segura e saudável.

1. Limpeza antes do treino

Antes de iniciar a atividade física, é essencial limpar bem a pele. Isso ajuda a remover sujeiras, oleosidade e restos de maquiagem, prevenindo o entupimento dos poros. Se a pele não for limpa adequadamente, pode resultar em acne e irritações devido ao suor durante o exercício.

2. Hidratação adequada

Hidratar a pele antes de praticar exercícios também é fundamental. A pele precisa estar bem nutrida para suportar os efeitos do suor e do aumento da circulação sanguínea. Use um hidratante leve que se adapte ao seu tipo de pele para garantir proteção sem obstruir os poros.

3. Proteção solar

Caso pratique atividades ao ar livre, não deixe de aplicar protetor solar. O suor e a exposição ao sol podem danificar a pele e aumentar o risco de envelhecimento precoce. Dessa forma, escolha um protetor solar resistente à água e de amplo espectro para garantir proteção.

4. Evite tocar o rosto

Durante o treino, evite tocar o rosto, pois isso pode transferir impurezas e bactérias das mãos para a pele. Isso pode resultar em inflamações e acne, especialmente quando os poros estão mais abertos devido ao suor.

5. Limpeza pós-treino

Após o treino, é importante lavar bem o rosto e o corpo para remover, principalmente, o suor e as impurezas. O suor pode obstruir os poros e causar irritações se não for retirado rapidamente.

6. Hidratação pós-treino

Após o exercício, hidrate a pele novamente. A atividade física, embora benéfica, pode causar ressecamento. Portanto, usar um bom hidratante ajuda a manter a pele equilibrada e protegida.

7. Evite produtos pesados

Após o treino, evite usar produtos com ingredientes pesados ou oleosos. Prefira fórmulas mais leves que ajudem a equilibrar a pele sem obstruir os poros.

Em resumo, a prática de atividade física pode deixar a pele mais saudável e bonita, desde que você adote esses cuidados simples e eficazes antes e depois do treino.

