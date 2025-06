7 sinais de que sua dor exige atenção médica

Sua dor pode não ser passageira, por isso, confira sinais de alerta que indicam necessidade de investigação médica. Entenda causas, riscos e ações preventivas.

Sente intensa com náusea, vômito ou alterações neurológicas? Tudo isso pode ser possível alerta para aneurisma, tumor ou pressão alta em pessoas acima de 50 anos.

Percebe desconforto no peito que se estende para pescoço, mandíbula ou braço esquerdo? Atenção: esse padrão pode indicar eventualmente infarto, pneumonia ou espasmo esofágico .

Seu padecimento abdominal pode indicar apendicite, colelitíase, úlcera ou até aneurisma. Reclamar de desconforto persistente exige, desse modo, exames urgentes.

Observa dor, inchaço ou manchas vermelhas na perna? Esses sintomas podem sinalizar principalmente trombose profunda. Procure atendimento imediato.

Sente algia por todo o corpo, sem explicação clara, acompanhada de fadiga? Aprenda a ler os sinais do seu corpo; isso pode ser fibromialgia, infecções ou depressão podem estar por trás .

A dor funciona como um indicador vital. Desse modo, ignorá-la pode atrasar diagnósticos importantes e piorar prognósticos de doenças graves . Por exemplo, a perturbação abdominal aguda pode evoluir para emergência cirúrgica. Da mesma forma, a dor no peito exige avaliação cardiológica imediata.

