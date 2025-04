A gastrite tem cura? Veja como tratar

A gastrite é uma inflamação no revestimento interno do estômago, causando dor, queimação e desconforto abdominal. A doença pode se manifestar de duas formas: aguda e crônica. Ambas têm causas e sintomas diferentes, o que influencia no tratamento.

Gastrite aguda x crônica

A gastrite aguda surge de maneira rápida e intensa, com sintomas como dor forte na boca do estômago, náuseas, vômitos e, em casos graves, hemorragias. Já a gastrite crônica evolui lentamente e está geralmente associada a fatores contínuos, como infecção persistente por H. pylori, uso prolongado de medicamentos ou tabagismo. Os sintomas dessa forma podem ser mais leves e intermitentes, como sensação de estômago cheio após pequenas refeições.

Em estágios avançados, a gastrite crônica pode causar alterações na mucosa do estômago, aumentando, assim, o risco de úlceras e até câncer gástrico.

Tipos de gastrite

Existem diferentes tipos de gastrite, cada uma com suas particularidades:

Nervosa : Relacionada a fatores emocionais, apresenta sintomas digestivos típicos sem inflamação.

: Relacionada a fatores emocionais, apresenta sintomas digestivos típicos sem inflamação. Erosiva : Causa inflamação e úlceras no estômago, além de sangramentos.

: Causa inflamação e úlceras no estômago, além de sangramentos. Enantematosa : Atinge profundamente a mucosa do estômago, provocando feridas e lesões.

: Atinge profundamente a mucosa do estômago, provocando feridas e lesões. Eosinofílica: Caracterizada pelo acúmulo de células do sistema imunológico, associada a alergias e parasitas.

Hábitos que favorecem o desenvolvimento da doença

Certos hábitos alimentares e comportamentais aumentam o risco de gastrite. A gastroenterologista Daniela Carvalho alerta que o jejum prolongado, o consumo excessivo de café, refrigerantes e alimentos ultraprocessados são os principais vilões. Além disso, o uso frequente de anti-inflamatórios não esteroides sem orientação médica também representa um grande risco, podendo causar úlceras e até hemorragias graves.

A gastrite tem cura?

Sim, a gastrite pode ser tratada e, em muitos casos, curada. Nos casos agudos, a remoção do fator causador, como a suspensão de medicamentos, é suficiente. Porém, no caso da gastrite crônica, o tratamento exige mudanças no estilo de vida, como parar de fumar, evitar o álcool e tratar infecções por H. pylori. Quando não tratada corretamente, especialmente em casos autoimunes, a gastrite pode se tornar uma condição permanente. Manter um acompanhamento médico regular é essencial para controlar e evitar complicações graves.