Absorvente interno provoca morte por SCT – entenda esse caso

Mesmo em 2020, o caso de Maëlle Hennuy, de 17 anos, ainda alerta sobre os riscos reais do absorvente interno. A adolescente belga morreu apenas 48 horas após apresentar os primeiros sintomas de SCT (síndrome do choque interno). Médicos diagnosticaram inicialmente uma simples gripe intestinal, mas a verdadeira causa era muito mais grave.

Numa segunda-feira, após uma prática esportiva, Maëlle começou a vomitar, teve febre e diarreia. Preocupada, sua mãe acionou o médico da família, que considerou os sintomas típicos de uma infecção gastrointestinal. Contudo, no dia seguinte, a condição de Maëlle piorou rapidamente. A ambulância reforçou o diagnóstico inicial e a levou para o hospital, onde também trataram uma desidratação severa.

Somente após a transferência para a UTI, os médicos identificaram a verdadeira causa: síndrome do choque tóxico (SCT), desencadeada pelo uso prolongado de um absorvente interno. Apesar de todos os esforços médicos, Maëlle faleceu no dia seguinte.

A SCT é rara, mas extremamente grave. Resulta da liberação de toxinas por bactérias como a Staphylococcus aureus, comuns na flora vaginal. Se essas toxinas atingem a corrente sanguínea, podem causar insuficiência renal, choque e até morte.

Muitas mulheres ainda preferem o absorvente interno pela praticidade, especialmente com rotinas intensas. No entanto, é fundamental seguir orientações de uso:

Mesmo sendo raro, o choque tóxico exige atenção. Conhecimento e prevenção salvam vidas.

