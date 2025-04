Novo anticoncepcional masculino pode mudar tudo!

Uma pílula anticoncepcional masculina sem hormônios está sendo testada clinicamente pela primeira vez, prometendo uma nova abordagem para o controle de natalidade. O medicamento, denominado YCT-529, mostrou-se eficaz em limitar a produção de espermatozoides sem causar efeitos colaterais significativos.

Como funciona o YCT-529?

O YCT-529 age sobre uma proteína chamada receptor alfa de ácido retinoico (RAR-alfa), que interage com o ácido retinoico — um metabólito da vitamina A. Essa interação influencia o crescimento celular, a formação de esperma e o desenvolvimento embrionário. Ao bloquear esse receptor específico, o YCT-529 limita os efeitos colaterais, ao contrário dos anticoncepcionais hormonais, que podem causar problemas como ganho de peso ou aumento do colesterol.

Resultados promissores em testes

Em estudos com camundongos machos, o medicamento mostrou resultados rápidos: o anticoncepcional começou a agir dentro de um mês, reduzindo quase 100% as gestações em fêmeas. Nos macacos machos, a dose necessária foi maior, mas também gerou uma redução significativa na contagem de espermatozoides, sem efeitos colaterais expressivos.

Essa abordagem não hormonal é uma resposta a falhas em testes anteriores de anticoncepcionais hormonais masculinos, que causaram efeitos indesejados, como depressão ou alterações no colesterol. Por isso, a busca por alternativas não hormonais se intensificou.

Fase 2 dos testes clínicos

O YCT-529 já passou pela fase 1 dos testes clínicos, com resultados positivos. Atualmente, o medicamento está na fase 2, que avalia sua segurança e eficácia. Os testes estão em andamento na Nova Zelândia, desde setembro de 2024.

Mais opções para planejamento familiar

Além do YCT-529, outros anticoncepcionais masculinos não hormonais estão sendo pesquisados. Um exemplo é o CDD-2807, que mostrou eficácia em camundongos, mas ainda está longe de chegar aos testes clínicos. Para a química Gunda Georg, da Universidade de Minnesota, uma pílula masculina segura e eficaz representaria uma revolução no planejamento familiar, permitindo que a responsabilidade pela contracepção seja mais igualmente dividida entre os parceiros.

Com resultados promissores e a recuperação rápida da fertilidade após a interrupção do uso, o YCT-529 oferece novas possibilidades para os homens no controle da natalidade. Caso os testes avancem positivamente, ele poderá proporcionar mais autonomia reprodutiva e uma opção segura e eficaz para o planejamento familiar.