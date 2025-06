“Agora Tem Especialistas” reduz filas e acelera atendimentos no SUS

Conforme divulgação oficial, o Ministério da Saúde lançou o programa Agora Tem Especialistas para ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias no SUS. A iniciativa utiliza, dessa forma, a estrutura pública e privada para reduzir o tempo de espera dos pacientes.

O programa permite, assim, que clínicas, hospitais e empresas privadas atendam pacientes do SUS. Além disso, leva serviços para áreas distantes por meio de unidades móveis e amplia a telessaúde.

O Ministério da Saúde, desse modo, definiu seis linhas de ação:

