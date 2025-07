Febre e coriza: é resfriado ou alergia? Saiba diferenciar

Alergia ou resfriado? Saiba como cada um se manifesta na estação fria. Conforme especialistas, crises alérgicas provocam espirros frequentes, nariz coçando, olhos lacrimejando e coriza clara. Já o resfriado surge com sintomas leves: obstrução nasal, secreção fluida e desconforto geral por até 10 dias. Dessa forma, saiba diferenciar os dois.

Acima de tudo, tente manter o monitoramento e uma rotina saudável frente a alergias e ao resfriado:

Observe as orientações abaixo e, desse modo, consulte um médico, alergista, pneumologista ou otorrinolaringologista, se:

Distinga rapidamente alergia de resfriado observando, principalmente, os sintomas, duração e intensidade. Aplique preventivamente higiene, hidratação, vacinação e cuidados com o ambiente. Com isso, reduza desconforto e riscos de complicações.

