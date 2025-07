Alerta forte: câncer de intestino entre jovens preocupa especialistas

De acordo com os especialistas, o câncer de intestino, ou câncer colorretal, tornou-se o terceiro tipo mais comum no Brasil. Embora afete principalmente pessoas com mais de 50 anos, tem avançado entre adultos jovens, como mostram os dados recentes do INCA.

A perda da cantora Preta Gil, aos 50 anos, trouxe luz ao tema. Diagnosticada em 2023, ela enfrentou cirurgia, quimioterapia e tratamentos nos EUA. Em 2024, a doença retornou com metástases. Seu caso reforça, dessa forma, a urgência da detecção precoce do câncer de intestino, especialmente diante de sintomas como sangue nas fezes, dor abdominal e alterações no hábito intestinal.

Exames salvam vidas

A colonoscopia continua sendo o principal exame para rastrear lesões e no intestino. A oncologista Mariana Pinheiro alerta: “Identificar pólipos cedo aumenta drasticamente as chances de cura. O exame é indicado a partir dos 45 anos, ou antes para quem tem fatores de risco.”

Cuidado personalizado com estrutura moderna

Pacientes com câncer de intestino contam com suporte completo na Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim. A unidade oferece quimioterapia para câncer de intestino em ambiente confortável, com equipe multidisciplinar especializada, incluindo oncologistas, psicólogos e nutricionistas.

A abordagem integra tratamento clínico e suporte emocional, com foco no paciente como um todo. Além disso, segue protocolos atualizados, reforçando a qualidade e humanização do atendimento.

