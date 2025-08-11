Alimentos que combatem a ansiedade; saiba quais são

A relação entre alimentação e saúde mental vai muito além do prato. Nutrientes certos fortalecem o cérebro, equilibram neurotransmissores e reduzem sintomas de ansiedade. De acordo com nutricionistas, comer de forma estratégica ajuda o corpo e a mente a funcionarem melhor, prevenindo o estresse e aumentando a disposição. Essa é a proposta da dieta da saúde mental, que combina, dessa forma, sabor e benefícios para o bem-estar.

Os 6 alimentos da dieta contra ansiedade

Cogumelos – Shitake, champignon ou outros cogumelos oferecem ergotioneína, antioxidante que protege, assim, células e tecidos ligados à saúde mental. Brócolis – Rico em antioxidantes, fortalece a imunidade e previne doenças cardíacas, ajudando no equilíbrio geral do organismo. Couve – Desintoxica, regula o intestino e fortalece os ossos. Deve estar presente em diferentes preparos, não só na feijoada. Espinafre – Contém ácidos graxos essenciais que participam da formação celular e dos processos metabólicos. Escarola – Fonte de fibras, melhora a absorção de nutrientes e tem ação anti-inflamatória. Feijão – Rico em selênio e vitaminas do complexo B, ajuda a reduzir o estresse e a melhorar o humor.

Mais que comida, um estilo de vida

A dieta é um passo importante, mas não basta. Atividade física, sono de qualidade e apoio psicológico também são essenciais para manter a saúde mental em equilíbrio. Comer bem é cuidar de dentro para fora — e cada refeição pode ser um investimento na sua tranquilidade.