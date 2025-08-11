Alimentos que combatem a ansiedade; saiba quais são
Seis alimentos aliados reduzem a ansiedade com nutrientes que tranquilizam o corpo e a mente.
A relação entre alimentação e saúde mental vai muito além do prato. Nutrientes certos fortalecem o cérebro, equilibram neurotransmissores e reduzem sintomas de ansiedade. De acordo com nutricionistas, comer de forma estratégica ajuda o corpo e a mente a funcionarem melhor, prevenindo o estresse e aumentando a disposição. Essa é a proposta da dieta da saúde mental, que combina, dessa forma, sabor e benefícios para o bem-estar.
Os 6 alimentos da dieta contra ansiedade
- Cogumelos – Shitake, champignon ou outros cogumelos oferecem ergotioneína, antioxidante que protege, assim, células e tecidos ligados à saúde mental.
- Brócolis – Rico em antioxidantes, fortalece a imunidade e previne doenças cardíacas, ajudando no equilíbrio geral do organismo.
- Couve – Desintoxica, regula o intestino e fortalece os ossos. Deve estar presente em diferentes preparos, não só na feijoada.
- Espinafre – Contém ácidos graxos essenciais que participam da formação celular e dos processos metabólicos.
- Escarola – Fonte de fibras, melhora a absorção de nutrientes e tem ação anti-inflamatória.
- Feijão – Rico em selênio e vitaminas do complexo B, ajuda a reduzir o estresse e a melhorar o humor.
Leia também – 5 hábitos simples para turbinar sua memória e foco, segundo a neurociência
Mais que comida, um estilo de vida
A dieta é um passo importante, mas não basta. Atividade física, sono de qualidade e apoio psicológico também são essenciais para manter a saúde mental em equilíbrio. Comer bem é cuidar de dentro para fora — e cada refeição pode ser um investimento na sua tranquilidade.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui