Por que o diabetes aumenta o risco de doenças cardiovasculares?

O diabetes tipo 1 ou 2 exige atenção constante. Além de comprometer a glicemia, a doença afeta diretamente o sistema cardiovascular. Manter o açúcar no sangue sob controle não apenas evita crises agudas, como também reduz drasticamente o risco de doenças graves. Infarto e acidente vascular cerebral (AVC) estão entre as principais ameaças para quem convive com a condição.

A glicemia alta, mesmo sem sintomas imediatos, provoca inflamações silenciosas. Essas alterações afetam diretamente o endotélio, camada que reveste os vasos. Com o tempo, esse processo favorece a formação de placas de gordura, estreitando as artérias e dificultando o fluxo sanguíneo. O resultado? Aumenta o risco de obstruções fatais.

Leia também – Faustão passa por transplantes e estado de saúde preocupa

Inflamação crônica e múltiplos fatores de risco

De forma progressiva, a hiperglicemia desgasta os vasos. De acordo com os cardiologistas, o efeito do açúcar se compara ao atrito constante de grãos de areia em um cano. Essas microlesões internas facilitam o acúmulo de gordura. Assim, além do açúcar alto, fatores como hipertensão, colesterol elevado, sedentarismo e obesidade ampliam o risco.

Controle glicêmico como proteção cardiovascular

A boa notícia: controlar a glicose protege o coração. Exames como a hemoglobina glicada ajudam a medir esse controle. Para cada ponto de redução na glicemia média, o risco de infarto pode cair em até 15%. Porém, só o controle glicêmico não basta. É essencial controlar a pressão, o colesterol e manter uma rotina saudável.

Como reduzir o risco cardíaco na diabetes?

Adotar hábitos saudáveis e manter acompanhamento com cardiologista e endocrinologista são fundamentais. Praticar exercícios, parar de fumar, cuidar da alimentação e usar medicamentos indicados formam um plano de prevenção eficaz. Cada ação conta — e ajuda a manter o coração forte, mesmo diante do desafio do diabetes.