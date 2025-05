Alzheimer: SUS amplia tratamento; veja a mudança

A partir de agora, pacientes com Alzheimer em estágio grave terão acesso ao tratamento, com medicamentos que antes estavam disponíveis apenas para aqueles com quadros leves ou moderados. Essa mudança significativa foi anunciada pelo Ministério da Saúde, que ampliou a cobertura do tratamento na rede pública.

Novos medicamentos disponíveis

O remédio donepezila, que já era utilizado para pacientes com Alzheimer em estágios iniciais, agora também poderá ser prescrito para aqueles em estágio avançado da doença. Esse medicamento, quando combinado ou não com a memantina, ajuda a preservar as funções cognitivas e a capacidade funcional do paciente, retardando a progressão da doença.

Além disso, a memantina, já fornecida pelo SUS, permanece disponível para os pacientes. A combinação desses dois medicamentos tem mostrado resultados positivos no controle dos sintomas, como confusão mental, apatia e alterações de comportamento, que são comuns em casos mais graves de Alzheimer.

Benefícios da nova medida

De acordo com a nota do Ministério da Saúde, a introdução desse tratamento contínuo visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O uso da donepezila e memantina ajuda a reduzir os efeitos debilitantes da doença. Isso proporciona mais autonomia aos pacientes e alivia os familiares no acompanhamento diário.

Esses medicamentos objetivam não só reduzir sintomas, mas também retardar o avanço da doença. Com isso, permite que os pacientes mantenham um nível funcional mais elevado por mais tempo.

Impacto para os pacientes

Essa medida traz um alívio para muitos pacientes e suas famílias, que, até então, se viam sem opções eficazes na rede pública. Agora, o SUS oferece um tratamento mais completo e acessível, atendendo melhor às necessidades daqueles que enfrentam os estágios mais graves do Alzheimer.